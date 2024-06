Les nouvelles commandes de produits manufacturés américains ont augmenté pour le troisième mois consécutif en avril, stimulées par la demande de matériel de transport.

Les commandes d'usines ont augmenté de 0,7%, ce qui correspond au rythme révisé de mars, a déclaré mardi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,6% par rapport à mars. Les commandes de matériel de transport ont augmenté de 1,1%, tandis qu'en excluant le transport, les commandes ont augmenté de 0,7% en avril.

L'industrie manufacturière, qui représente 10,4 % de l'économie américaine, reste limitée par les 525 points de base de hausses de taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale depuis mars 2022. Une enquête de l'Institute for Supply Management a montré lundi que l'indice PMI de l'industrie manufacturière avait baissé pour le deuxième mois consécutif en mai et qu'il était en contraction depuis 18 des 19 derniers mois. (Reportage de Dan Burns ; Rédaction de Paul Simao et Chizu Nomiyama)