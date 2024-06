Le cycle vertueux de l'assouplissement des conditions financières américaines et de l'explosion des prix des actifs s'accélère rapidement alors que l'inflation continue de ralentir, ce qui pourrait poser un problème à la Réserve fédérale lorsqu'il s'agira de réduire les taux d'intérêt.

La faiblesse surprenante de l'inflation des consommateurs et des producteurs cette semaine a propulsé Wall Street vers de nouveaux sommets et poussé les rendements obligataires à leur plus bas niveau depuis deux mois, tandis que la volatilité des marchés boursiers est proche de son plus bas niveau depuis avant la pandémie et que les écarts de crédit se situent autour des niveaux les plus serrés depuis avant la grande crise financière de 2007-2009.

Ces dynamiques se produisent même si la Fed a signalé, par le biais de ses nouvelles projections économiques et de la conférence de presse du président Jerome Powell mercredi, qu'aucun assouplissement n'est imminent et que les taux resteront en suspens tout au long de l'été.

À certains égards, c'est un monde parfait pour les décideurs politiques. L'inflation se ralentit et se rapproche progressivement de son objectif, la croissance est supérieure à son potentiel, les investisseurs bénéficient de cours boursiers record, les salaires réels augmentent et le taux de chômage est faible.

Qu'y a-t-il à redire ?

Le problème est qu'en signalant qu'elle est satisfaite de l'équilibre économique actuel et qu'elle est prête à ne rien faire pendant quelques mois, la Fed pourrait également se mettre dans une impasse.

Des conditions financières souples, voire plus souples encore, alimenteront la prise de risque et l'activité spéculative sur les marchés, ce qui pourrait gonfler les bulles d'actifs et accroître les dégâts en cas de "rupture", ce qui finira probablement par se produire.

Cela obligerait la Fed à réagir par une série de baisses de taux plus agressives, au lieu d'un déclin plus doux et mieux géré - un atterrissage brutal, plutôt que l'atterrissage en douceur que de nombreux observateurs pensent encore possible.

"Les caractéristiques déterminantes de l'environnement actuel restent les conditions financières souples et les faibles volumes d'actifs croisés qui soutiennent l'appétit des investisseurs pour le risque", a écrit mardi l'équipe de stratégie d'actifs croisés de Citi.

Les marchés continuent de négocier un atterrissage en douceur", ont-ils écrit, ajoutant qu'ils sont plus positifs sur les actifs américains et qu'ils sont passés à une position "surpondérée" sur les actions et les obligations américaines.

Et ce, avant les données peu encourageantes de l'IPC et de l'IPP.

PAR LES MINUTES

Ils ne sont pas les seuls. Les stratèges multi-actifs de HSBC ont écrit mercredi que les récits de "Boucles d'or" et de "désinflation immaculée" justifient toujours l'achat d'actifs à risque en cas de baisse, même si ces transactions commencent à sembler un peu encombrées.

Certes, des poches de tension apparaissent, notamment dans l'immobilier commercial et le crédit privé. Mais dans l'ensemble, on ne peut guère reprocher aux investisseurs de rester optimistes - selon certains critères, les conditions financières sont plus souples aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant le premier relèvement des taux par la Fed en mars 2022.

Les procès-verbaux des réunions de politique monétaire de la Fed montrent que les responsables discutent régulièrement des flux et reflux des conditions financières. Le compte rendu de la réunion du 30 avril et du 1er mai montre qu'"un certain nombre de participants" se sont inquiétés du fait que les conditions financières n'étaient pas assez restrictives à l'époque.

À l'époque, les rendements obligataires n'avaient jamais été aussi élevés depuis novembre. Lors de sa conférence de presse du 1er mai, M. Powell a déclaré que cette hausse représentait un resserrement "approprié" des conditions financières.

Mais les conditions financières se sont considérablement assouplies depuis lors. La récente baisse des rendements est-elle désormais inappropriée ou, compte tenu des derniers chiffres de l'inflation, toujours appropriée ?

Malheureusement, nous devrons peut-être attendre trois semaines pour que les minutes de la réunion de juin soient publiées avant d'avoir un aperçu de la pensée des responsables, car il n'a pas été fait mention des "conditions financières" lors de la conférence de presse de M. Powell mercredi.

C'est la première fois que cela se produit depuis septembre. Les transcriptions des conférences de presse de M. Powell après la réunion depuis que la Fed a relevé ses taux pour la première fois en mars 2022 montrent qu'il n'a pas été fait mention des "conditions financières" dans trois d'entre elles seulement - mercredi, et septembre et mai de l'année dernière.

La Fed réduirait-elle ses taux alors que les marchés boursiers atteignent des sommets ? L'histoire suggère que oui. Selon Ryan Detrick du Carson Group, la Fed l'a fait 20 fois depuis 1980, et un an après chacune d'entre elles, le S&P était en hausse.

Mais un an, c'est long. Les mois d'été seront suffisamment longs pour la Fed si le cycle de conditions financières souples, de faible volatilité et d'envolée des prix des actifs continue de s'accélérer.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).