Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont peu évolué mardi, les investisseurs attendant les données sur les prix à la production pour obtenir des indices sur l'inflation dans la plus grande économie du monde et avant le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, plus tard dans la journée.

L'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale devrait avoir légèrement augmenté de 0,3% le mois dernier, selon les économistes interrogés par Reuters, après une hausse non révisée de 0,2% en mars.

L'IPP devrait augmenter de 2,2 % au cours de la période de 12 mois se terminant en avril, après avoir augmenté de 2,1 % au cours du mois précédent.

La stagnation de l'inflation et la vigueur persistante du marché du travail ont incité les marchés financiers et la plupart des économistes à repousser les attentes d'une première baisse des taux d'intérêt de la Fed.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders considèrent désormais qu'il y a 49,6 % de chances que la banque centrale réduise ses taux de 25 points de base en septembre, contre 44 % le mois dernier. Au début de l'année, les opérateurs s'attendaient à une première baisse des taux dès le mois de mars.

Pourtant, les actions se sont redressées depuis le début de l'année, les trois principaux indices américains s'approchant de nouveaux records, soutenus par des bénéfices meilleurs que prévu au premier trimestre et par l'espoir que la Fed réduira ses taux dans le courant de l'année.

L'attention se portera davantage sur les chiffres des prix à la consommation de mercredi, qui permettront de déterminer si les surprises à la hausse du premier trimestre n'étaient qu'un accident de parcours ou une tendance inquiétante.

En attendant, le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer à 14h00 GMT.

À 05h00 ET, le Dow e-minis était en hausse de 11 points, soit 0,03%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 1 point, soit 0,02%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 7,75 points, soit 0,04%.

Les actions d'Alibaba cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 0,7 % avant la publication des résultats.

Pendant ce temps, le président américain Joe Biden a dévoilé un ensemble de fortes augmentations des droits de douane sur une série d'importations chinoises, y compris les véhicules électriques, les puces informatiques et les produits médicaux.

Les actions cotées en bourse des fabricants chinois de véhicules électriques Li Auto et Xpeng ont chuté de plus de 2 % chacune.

GameStop a bondi de 39,2 %, s'apprêtant à étendre son rallye après que le porte-drapeau Roaring Kitty a affiché sur X.com pour la première fois en trois ans.

D'autres participants au rallye des mèmes de 2021 et des actions fortement court-circuitées telles que AMC Entertainment et Koss Corp ont augmenté de 38,2 % et 12,6 %, respectivement. (Reportage de Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; Rédaction de Sriraj Kalluvila)