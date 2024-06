Les candidats à l'élection présidentielle de 2024, Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump, se sont affrontés lors de leur premier débat, Trump étant considéré comme ayant fait une meilleure prestation que son adversaire.

Bien que l'élection ait lieu dans quatre mois, les investisseurs prévoient qu'une présidence Trump se traduirait par une baisse de l'impôt sur les sociétés, un durcissement des relations commerciales et, par conséquent, une hausse des cours des actions et des rendements obligataires.

"Les indices de Wall Street ont progressé au cours de l'heure écoulée, ce qui pourrait être interprété comme un signe que M. Trump s'est montré plus convaincant, car nous savons tous qu'il est favorable à Wall Street", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index à Brisbane.

Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis 10 jours face au peso mexicain et a grimpé face à d'autres devises sensibles au commerce, y compris le dollar canadien.

Les contrats à terme sur les actions ont prolongé leurs gains au fur et à mesure que le débat progressait, le S&P 500 E-minis augmentant de 0,3 % et le Nasdaq 100 E-minis de 0,46 %.

L'indice de référence chinois CSI300 a légèrement augmenté de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong est resté stable, alors que les deux candidats à la présidence des États-Unis débattaient des droits de douane sur la Chine, M. Trump critiquant M. Biden pour ne pas en faire plus.

M. Biden, parfois enroué et hésitant, a trébuché sur ses mots à plusieurs reprises au cours de la première demi-heure du débat. M. Trump a lancé une attaque après l'autre, notamment sur la gestion de l'économie par M. Biden, bien que les vérificateurs de faits aient estimé que nombre de ses commentaires étaient trompeurs ou faux.

M. Biden a reconnu que l'inflation avait entraîné une hausse substantielle des prix par rapport au début de son mandat, mais il a déclaré qu'il avait le mérite d'avoir "remis les choses en ordre" après la pandémie de coronavirus.

M. Trump a affirmé qu'il avait dirigé "la meilleure économie de l'histoire de notre pays" avant la pandémie et a déclaré avoir pris des mesures pour éviter que la chute libre de l'économie ne s'aggrave encore.

Karl Schamotta, stratège en chef de la société de paiement Corpay à Toronto, a déclaré que M. Biden avait réalisé une "performance désastreuse" qui avait entraîné une forte augmentation des probabilités de victoire de M. Trump.

"Cela se traduit par une chute des devises sensibles au commerce", a-t-il déclaré.

M. Biden et M. Trump ont tous deux privilégié une position commerciale stricte en imposant et en menaçant d'imposer des droits de douane, à la Chine en particulier. Mais les investisseurs se méfient de l'impact des droits de douane sur l'inflation.

Le marché des prédictions en ligne PredictIt pour les élections présidentielles générales de 2024 a montré que les chances de M. Biden étaient tombées à 39 %, contre 45 % un jour plus tôt, tandis que celles de M. Trump étaient passées de 55 % à 61 %.

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté, ceux des bons à 10 ans progressant de 2 points de base à 4,313 % et de 5 points de base pour la semaine, mais toujours en baisse de 20 points de base pour le mois de juin jusqu'à présent.

Les analystes de JPMorgan ont noté que l'équipe de Trump avait proposé des droits de douane à grande échelle sur les importations, ce qui ferait monter les prix, tandis que les restrictions à l'immigration exerceraient une pression à la hausse sur les salaires et que les réductions d'impôts prolongées alourdiraient probablement la dette publique.

"Les investisseurs se protègent contre un tournant plus isolationniste aux États-Unis après les élections de novembre", a déclaré M. Schamotta de Corpay.

Certains investisseurs ont toutefois mis en garde contre une interprétation excessive de l'évolution des contrats à terme sur les marchés boursiers.

"Nous n'en sommes qu'au début et il reste encore du chemin à parcourir. Ne présumez pas du résultat", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder. (Reportages de Saqib Iqbal Ahmed, Sinéad Carew, Carolina Mandl et Chuck Mikolajczak à New York, Ankur Banerjee à Singapour et Wayne Cole à Sydney ; Rédaction de Vidya Ranganathan et Jamie Freed)