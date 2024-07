Les investisseurs ont digéré la victoire du Rassemblement national, parti d'extrême droite, au premier tour des élections législatives de dimanche, alors que beaucoup s'y attendaient déjà.

Le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national (RN), et ses alliés ont remporté une victoire historique dimanche, mais le résultat final dépendra des jours de construction d'alliances et du second tour de la semaine prochaine.

Les contrats à terme du CAC 40 ont augmenté de près de 3 %, ce qui laisse présager une forte hausse de l'indice des valeurs sûres au début des échanges, tandis que les prix des obligations d'État françaises à 10 ans ont légèrement augmenté, faisant baisser les rendements d'environ 2 points de base à 3,272 %.

L'écart entre les obligations françaises à 10 ans et la dette allemande à 10 ans s'est réduit de 7 points de base à 72,8 points de base, s'apprêtant à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis novembre 2022, mais restant en vue des plus hauts de 12 ans de la semaine dernière au-dessus de 82 points de base.

Le RN et ses alliés ont obtenu 33 % des voix, suivis par un bloc de gauche avec 28 % et les centristes du président Emmanuel Macron avec seulement 20 %, selon les résultats officiels du ministère de l'Intérieur.

"Un parlement sans majorité reste le résultat le plus probable. Alors que le RN pourrait encore remporter une majorité absolue de sièges au second tour, cela semble maintenant encore moins probable qu'auparavant. Le risque que la gauche unie prenne le pouvoir et mette en œuvre son programme coûteux semble s'être éloigné", a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef chez Berenberg.

L'euro, quant à lui, a augmenté de 0,5 % pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines, à savoir 1,0767 dollar.