Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé plus que prévu la semaine dernière, mais la volatilité à cette époque de l'année, alors que les constructeurs automobiles arrêtent leurs usines pour les réoutiller, rend plus difficile une lecture claire du marché du travail.

Les demandes initiales d'allocations chômage ont baissé de 17 000 pour atteindre 222 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 6 juillet, soit le niveau le plus bas depuis la fin du mois de mai, a indiqué le Département du travail jeudi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 236 000 demandes pour la semaine écoulée.

Les données relatives aux demandes d'emploi tiennent compte du jour férié de la fête de l'Indépendance. Les demandes ont tendance à être volatiles autour des vacances, et les constructeurs automobiles ferment généralement les usines d'assemblage à partir de la semaine du 4 juillet afin de se rééquiper pour les nouveaux modèles.

Le calendrier peut toutefois varier d'un constructeur à l'autre, ce qui peut fausser le modèle utilisé par le gouvernement pour lisser les données en fonction des fluctuations saisonnières.

Bien que cette situation soit susceptible d'introduire du bruit dans les données relatives aux demandes d'indemnisation, les signes indiquant que le marché du travail s'essouffle s'accumulent, car les fortes augmentations des taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale en 2022 et 2023 ralentissent l'activité économique.

Il y avait 1,22 offre d'emploi pour chaque chômeur en mai, ce qui n'est pas beaucoup plus élevé que la moyenne de 1,19 en 2019. Le taux de chômage est passé de 4,0 % en mai à 4,1 % en juin, son plus haut niveau en deux ans et demi. Depuis juin, les demandes d'allocations sont restées bloquées dans la partie supérieure de la fourchette 194 000-243 000 de cette année.

Cette semaine, le président du conseil fédéral Jerome Powell a signalé les risques qui pèsent sur le marché du travail, en déclarant aux législateurs que "nous avons constaté un ralentissement considérable". Les marchés financiers estiment que cette situation, conjuguée à l'affaiblissement des pressions inflationnistes, a ouvert la voie à une baisse des taux d'intérêt de la part de la banque centrale américaine en septembre.

La Fed a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 % depuis juillet dernier. Elle a relevé son taux directeur de 525 points de base depuis 2022 pour maîtriser l'inflation.

Le nombre de personnes recevant des allocations après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a diminué de 4 000 pour atteindre 1,852 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 29 juin, selon le rapport sur les demandes d'allocations.

Bien que les données relatives aux demandes continues aient été stimulées par un changement de politique dans le Minnesota, entré en vigueur l'année dernière, qui permet au personnel éducatif non enseignant de demander des allocations de chômage pendant les vacances d'été, le niveau élevé est également cohérent avec l'augmentation du taux de chômage. (Reportage de Lucia Mutikani ; Rédaction de Chizu Nomiyama)