Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé plus que prévu la semaine dernière, ce qui suggère que les craintes d'un effondrement du marché de l'emploi étaient exagérées et que le ralentissement progressif du marché de l'emploi reste intact.

Les demandes initiales d'allocations de chômage ont diminué de 17 000 pour atteindre 233 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 août, a indiqué le département du travail jeudi, soit la plus forte baisse depuis environ 11 mois. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 240 000 demandes pour la semaine écoulée.

Les demandes sont en hausse depuis le mois de juin, une partie de cette hausse étant imputable à la volatilité liée aux fermetures temporaires d'usines automobiles pour rééquipement et aux perturbations causées par l'ouragan Beryl au Texas.

Au cours des dernières semaines, les demandes d'indemnisation ont oscillé autour de la limite supérieure de la fourchette cette année, mais les licenciements restent généralement peu nombreux. Les données gouvernementales de la semaine dernière ont montré que le taux de licenciements en juin était le plus bas depuis plus de deux ans. Le ralentissement du marché du travail est dû à des embauches moins dynamiques, car les hausses de taux d'intérêt prévues par la Réserve fédérale en 2022 et 2023 freinent la demande.

La semaine dernière, la banque centrale américaine a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 %, où il se trouve depuis juillet dernier, mais les décideurs politiques ont signalé leur intention de réduire les coûts d'emprunt lors de leur prochaine réunion de politique générale en septembre.

Toutefois, le rapport mensuel sur les emplois non agricoles publié vendredi dernier par le gouvernement a montré que les créations d'emplois ont nettement ralenti en juillet et que le taux de chômage a augmenté pour atteindre 4,3 %, ce qui fait craindre aux marchés que le marché de l'emploi ne se détériore à un rythme qui nécessiterait une action énergique de la part de la banque centrale.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt reflètent actuellement une probabilité d'environ 70 % que la Fed commence à réduire les coûts d'emprunt le mois prochain avec une réduction plus importante que d'habitude de 50 points de base.

Le nombre de personnes recevant des allocations après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a augmenté de 6 000 pour atteindre 1,875 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 27 juillet, selon le rapport sur les demandes d'allocations.