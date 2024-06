Les dollars australien et néo-zélandais ont reculé face au dollar américain, valeur refuge, vendredi, alors que l'aversion au risque a envahi les marchés européens, bien que cela ait également permis aux Antipodes d'atteindre des sommets plurimensuels grâce à un euro en difficulté.

Les devises ont également gagné du terrain sur le yen, la Banque du Japon ayant confirmé qu'elle réduirait ses achats d'obligations, mais seulement après sa réunion de juillet, qui aura lieu dans plus de six semaines.

Au cours de la nuit, l'incertitude politique a entraîné une forte hausse des rendements obligataires français et italiens et une mer de rouge sur les marchés boursiers européens, ce qui a affaibli la monnaie unique.

L'Aussie a atteint un sommet de cinq mois à 0,6182 pour un euro, ayant grimpé de 1,3 % pour la semaine jusqu'à présent, tandis que le kiwi a atteint des sommets de six mois à 0,5749 pour un euro.

L'Aussie a légèrement baissé à 0,6629 $, mais était toujours en hausse de 0,7 % sur la semaine, tandis que le kiwi a également augmenté de 0,7 % sur la semaine à 0,6151 $.

Le passage à la sécurité s'est combiné avec une faible lecture des prix de production américains pour stimuler les obligations, tirant les rendements australiens à 10 ans vers le bas à un creux de deux mois de 4,138%.

Les données bénignes sur l'inflation américaine ont amené les marchés à réduire les chances d'une baisse des taux d'intérêt en septembre de la part de la Réserve fédérale, et à parier sur des baisses plus tôt en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les contrats à terme impliquent désormais une probabilité de 63 % que la Reserve Bank of Australia (RBA) réduise ses taux d'ici décembre, contre 30 % à la fin de la semaine dernière.

Le conseil d'administration de la banque centrale se réunira la semaine prochaine et maintiendra certainement les taux à 4,35 %, et réitérera probablement que les risques liés à l'inflation et à la politique monétaire sont équilibrés.

"Notre anticipation d'un relâchement significatif du marché du travail est une des raisons principales pour lesquelles notre scénario de base prévoit que la RBA commence un cycle d'assouplissement en novembre", a déclaré Gareth Aird, responsable de l'économie australienne à la CBA.

"Mais étant donné le contexte difficile de l'inflation sous-jacente et le raccourcissement de la piste d'ici à novembre, le risque pour notre scénario s'oriente de plus en plus vers une date de début plus tardive pour un cycle d'assouplissement".

En ce qui concerne la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), les marchés estiment qu'il y a une chance sur deux que les taux soient abaissés en octobre, et qu'un assouplissement d'un quart de point à 5,25 % soit entièrement prévu pour le mois de novembre.

Les arguments en faveur d'une réduction ont été renforcés par les données publiées vendredi qui ont montré que les prix des denrées alimentaires ont baissé de manière inattendue de 0,2 % en mai, ramenant l'inflation annuelle des denrées alimentaires à 0,2 % par rapport à un pic de 12,5 % en juin dernier.

"Le ralentissement de l'inflation se produit notamment dans les domaines des dépenses discrétionnaires, qui ont tendance à être sensibles aux taux d'intérêt", a déclaré Satish Ranchhod, économiste chez Westpac. "C'est le signe que la politique monétaire fonctionne.

"Le résultat d'aujourd'hui renforce également la probabilité que l'inflation revienne à l'intérieur de la fourchette cible de 1 % à 3 % de la RBNZ d'ici la fin de l'année. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Rashmi Aich)