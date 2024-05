Les dollars australien et néo-zélandais ont repris leur souffle vendredi après une semaine d'échanges agités, une enquête décevante sur l'industrie manufacturière chinoise constituant une autre raison de se montrer prudent.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) de la Chine s'est contracté de manière inattendue à 49,5 en mai, ce qui a porté un coup aux espoirs de reprise du géant asiatique.

Beaucoup de choses dépendent maintenant d'une lecture clé de l'inflation américaine prévue plus tard dans la session qui pourrait faire ou défaire les arguments en faveur d'une réduction des taux de la Réserve fédérale dès le mois de septembre.

Le dollar australien est resté stable à 0,6633 $, après avoir augmenté de 0,3 % au cours de la nuit, et a peu changé au cours de la semaine après avoir ricoché entre le support à 0,6591 $ et la résistance à 0,6680 $.

Le dollar kiwi était un peu plus ferme à 0,6121 $, après avoir rebondi sur un plus bas de 0,6090 $ lors de la session précédente. La résistance se situe au niveau du récent sommet de 10 semaines de 0,6170 $, et le support à 0,6084 $.

La hausse des bons du Trésor américain a soutenu le sentiment de risque et a donné un répit bien nécessaire aux obligations locales, dont les rendements ont atteint leur plus haut niveau en quatre semaines.

Les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont rebondi à 95,950, à partir d'un plus bas de 95,870, les laissant en baisse de 7 ticks pour la semaine.

Les perspectives pour les taux d'intérêt australiens ont également fluctué cette semaine, les marchés étant devenus super-hawkish après une lecture étonnamment élevée de l'inflation, avant de se détendre un peu avec des données américaines plus faibles.

Les contrats à terme sont revenus à une probabilité de 12 % d'une hausse de la part de la Reserve Bank of Australia (RBA), contre 27 % jeudi. Le premier assouplissement est maintenant considéré comme probable à partir de mai de l'année prochaine, par rapport à septembre la veille.

De nombreux analystes sont plus pessimistes, mais prévoient toujours une hausse avant Noël.

"Il faudra du temps pour accumuler suffisamment de preuves pour convaincre le Conseil que la désinflation est en bonne voie", a déclaré Luci Ellis, économiste en chef chez Westpac.

"Mais si les choses se déroulent comme nous le prévoyons, une banque centrale tournée vers l'avenir voudrait commencer à réduire le caractère restrictif de sa politique aux alentours de novembre.

Les données attendues la semaine prochaine devraient étayer les arguments en faveur d'une réduction, la croissance économique étant considérée comme proche de la stagnation au premier trimestre.

Les marchés ont également repoussé le moment où la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) devrait réduire ses taux. Un assouplissement d'un quart de point n'est considéré que comme une possibilité de 37 % pour octobre, mais est entièrement prévu pour novembre.

La banque centrale néo-zélandaise elle-même prévoit une politique stable jusqu'à la mi-2025. (Reportage de Wayne Cole ; édition de Tom Hogue)