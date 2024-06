Les dollars australien et néo-zélandais étaient d'humeur pensive mercredi, attendant les développements sur l'inflation et les taux d'intérêt américains qui pourraient provoquer des vagues sur les marchés des devises et des obligations.

Le dollar australien a augmenté de 0,1 % à 0,6613 $, ayant à peine bougé au cours des dernières 24 heures. Le support se situe au plus bas de la semaine à 0,6576$, avec une résistance à 0,6615$ et 0,6681$.

Le dollar kiwi s'est raffermi d'une fraction à 0,6142 $, après avoir atteint un creux de 0,6100 $ au début de la semaine. La résistance se situe au niveau du récent sommet de trois mois de 0,6215 $.

Les données sur l'inflation chinoise ont manqué les prévisions avec une baisse des prix à la consommation de 0,1% en mai, bien que les implications soient mitigées puisqu'elles soulignent la faiblesse de la demande intérieure, tout en renforçant les arguments en faveur d'une plus grande stimulation.

Ce n'était qu'un avant-goût du rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis, qui devrait montrer une hausse plus faible de 0,1 % en mai, avec une augmentation de 0,3 % de l'indice de référence. L'éventail des prévisions suggère que le risque pour le noyau dur penche vers la baisse, ce qui serait un soulagement pour les marchés et la Réserve fédérale.

Toutefois, lors de la réunion de politique monétaire de la Fed, il est probable que ses projections de réduction des taux cette année soient ramenées de trois à deux, voire à une seule.

Les marchés ont déjà ramené à 39 points de base les prévisions d'assouplissement pour cette année - elles étaient bien supérieures à 100 points de base en janvier - mais des perspectives plus optimistes de la part de la Fed continueraient d'exercer une pression à la hausse sur les rendements obligataires et sur le dollar américain.

Un tel résultat soutiendrait également les paris du marché selon lesquels la Reserve Bank of Australia (RBA) ne procédera pas à un assouplissement avant un certain temps.

La banque centrale se réunit la semaine prochaine et est considérée comme certaine de maintenir les taux à 4,35 %, tout en réitérant qu'elle n'exclut pas de nouvelles hausses si nécessaire.

Les marchés ont pratiquement abandonné tout espoir d'une baisse cette année et considèrent désormais le mois d'avril comme la première fenêtre probable pour un assouplissement.

"Rien dans les données locales de ces dernières semaines n'a remis en question l'opinion du marché selon laquelle le scénario le plus probable est celui d'un maintien prolongé du taux d'intérêt actuel", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la NAB.

"Il y a des risques non négligeables que le prochain mouvement soit à la hausse si l'indice des prix à la consommation du deuxième trimestre fin juillet devait choquer, ou si la première réduction, que nous et beaucoup d'autres analystes avons prévue pour novembre, intervenait plus tard". (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Stephen Coates)