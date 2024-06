Les dollars australien et néo-zélandais ont été très demandés jeudi, aidant le second à atteindre des sommets sur trois mois, la perspective de taux d'intérêt stables dans le pays contrastant avec le début des cycles d'assouplissement à l'étranger.

La Banque du Canada est devenue mercredi la première banque centrale du G7 à assouplir ses taux et à ouvrir la porte à d'autres réductions, tandis que la Banque centrale européenne est considérée comme certaine d'abaisser ses taux plus tard dans la session.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) devrait maintenir ses taux à 5,5 % au moins jusqu'en novembre, tandis que la Banque de réserve d'Australie (RBA) ne devrait pas assouplir ses taux avant le mois d'avril de l'année prochaine.

Les perspectives divergentes par rapport à d'autres pays ont permis à l'Aussie de gagner 0,5 % à 0,6678 $, après avoir trouvé un soutien à 0,6626 $ au cours de la nuit. La résistance se situe à 0,6699 $ et au sommet de mai de 0,6714 $.

Le dollar kiwi a atteint 0,6209 $, et semble prêt à tester un double sommet majeur à 0,6217/18 $.

Il a été aidé par un recul du yen japonais qui a connu des fluctuations importantes cette semaine alors que les opérations de portage ont été brièvement réduites. Après avoir chuté de 1% mardi, le kiwi a récupéré toutes ces pertes mercredi et se trouve maintenant près des plus hauts de 17 ans à 96,57 yens.

Un rapport faible sur l'économie australienne pour le premier trimestre a conduit les marchés à effacer presque toutes les chances d'une nouvelle hausse des taux, mais une réduction du taux de 4,35 % est toujours considérée comme lointaine.

Le chef de la RBA a réaffirmé mercredi que les perspectives de taux étaient équilibrées, mais il a également souligné qu'il était prêt à resserrer à nouveau la politique monétaire si l'inflation s'avérait plus tenace que prévu.

Cela a souligné l'importance du principal rapport sur les prix à la consommation pour le deuxième trimestre prévu à la fin du mois de juillet, où une surprise à la hausse relancerait le risque d'une augmentation des taux lors de la réunion du conseil d'administration de la RBA le 6 août.

"Notre prévision pour l'inflation de base est de 0,8-0,9 %", a déclaré Gareth Aird, responsable de l'économie australienne à la CBA. "Nous pensons qu'un tel résultat serait suffisant pour que la RBA maintienne son taux d'escompte, mais une inflation de base plus forte que prévu mettrait à l'épreuve la détermination de la RBA à ne pas resserrer davantage sa politique.

"Nous pensons que la RBA peut entamer un cycle d'assouplissement d'ici novembre, mais étant donné le contexte difficile de l'inflation, le risque pour notre appel s'oriente de plus en plus vers une date de début plus tardive." (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Sonali Paul)