Les actions européennes ont chuté mardi, annulant une partie du rebond de la veille, tandis que le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis près de 38 ans par rapport au yen japonais, la possibilité d'une deuxième présidence de Donald Trump laissant les rendements des bons du Trésor élevés.

L'indice européen Stoxx 600 a perdu 0,5 % et l'indice français CAC40 a chuté de 0,65 %, ne parvenant pas à conserver ses gains de la veille. La plupart des autres indices nationaux européens, notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie et en Espagne, étaient également dans le rouge.

L'indice français des valeurs vedettes

a progressé de 1 %

lundi, alors que le premier tour des élections législatives indiquait que le résultat le plus probable serait un blocage législatif plutôt qu'une majorité pour l'extrême droite ou l'extrême gauche.

La prime exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française par rapport à la dette allemande s'est également réduite après le résultat et se situait en dernier lieu à 75 points de base, bien que les investisseurs restent prudents à l'approche du second et dernier tour de scrutin qui aura lieu dimanche prochain.

Mardi, l'accent sera mis sur la capacité des opposants de l'extrême droite française à

construire un front uni

pour l'empêcher de remporter la victoire.

Les élections sont également très présentes dans l'esprit des investisseurs lorsqu'il s'agit d'actifs américains, les rendements du Trésor restant élevés et soutenant le dollar.

"Il nous semble que les investisseurs négocient de plus en plus sur la perspective d'une victoire de Trump. Davantage de relance budgétaire et de droits de douane sont inflationnistes et pourraient exercer une pression à la hausse sur les rendements à long terme", a déclaré Derek Halpenny, responsable de la recherche, marchés mondiaux EMEA chez MUFG.

"

La décision de la Cour constitutionnelle

hier, selon laquelle un président est à l'abri de toute poursuite dans l'exercice de ses fonctions "officielles", est un autre développement qui augmentera les attentes d'une victoire de Trump le 5 novembre."

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans était en dernier lieu à 4,45 %, en baisse de 3 points de base sur la journée, mais en vue du plus haut d'un mois de la veille de 4,49 %, et en hausse d'environ 20 points de base en moins d'une semaine.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne s'est établi à 2,59 %, autour de son plus haut niveau des deux dernières semaines, évoluant parallèlement à son homologue américain, et ayant également augmenté, les investisseurs se défaisant d'une partie de leur fuite vers les actifs refuges après l'élection française.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq étaient en baisse d'environ 0,4 %.

LE YEN À L'ŒIL

La hausse des rendements américains a soutenu le dollar, qui s'est établi à 1,0719 dollar pour un euro. Le dollar a atteint 161,745 yens mardi, un niveau inégalé depuis décembre 1986, ce qui a mis les opérateurs en état d'alerte en cas d'intervention japonaise.

Les autorités japonaises ont dépensé quelque 9 800 milliards de yens (60,65 milliards de dollars) pour soutenir la monnaie japonaise assiégée lorsqu'elle a plongé à 160,82 pour un dollar entre la fin avril et le début mai. Bien qu'il se soit depuis affaibli au-delà de ce niveau, le rythme du changement a été moins spectaculaire qu'à la fin du mois d'avril.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a réaffirmé mardi que les autorités surveillaient les marchés des changes avec vigilance, mais il n'a pas réitéré l'avertissement selon lequel elles étaient prêtes à agir.

"Les participants au marché ont continué à ignorer ses commentaires et semblent tester la détermination du ministère des finances à soutenir le yen", a déclaré Carol Kong, stratège à la Commonwealth Bank of Australia.

"La voie de la moindre résistance est donc la poursuite de la hausse de l'USD/JPY.

L'indice japonais Nikkei, qui bénéficie souvent, mais pas toujours, d'une monnaie plus faible, a progressé de plus de 1 %, ce qui le place au-dessus des autres grands marchés de la région.

Le yuan chinois a chuté à son plus bas niveau depuis sept mois, plombé par un changement important dans les orientations quotidiennes de la banque centrale qui, selon les analystes, indique que les autorités sont prêtes à laisser la monnaie s'assouplir davantage.

La politique monétaire sera au centre de l'attention plus tard dans la journée, lorsque le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et d'autres hauts responsables politiques s'exprimeront lors d'un événement à Sintra, au Portugal, organisé par la Banque centrale européenne.

Un défilé de données potentiellement cruciales sur l'emploi américain commence également mardi avec le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes, un favori de la Fed, suivi par les chiffres ADP un jour plus tard et les chiffres mensuels de la masse salariale, très importants, vendredi.

Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 0,36 % pour atteindre 86,93 dollars le baril, profitant d'une hausse de 1,9 % au cours de la nuit. L'or est resté stable à 2331,4 dollars l'once. (1 $ = 161,5900 yens)