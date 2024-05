Washington (awp/afp) - L'activité économique est restée en croissance aux Etats-Unis au printemps, selon une enquête publiée mercredi par la Fed, qui montre cependant des conditions variables selon les secteurs et les régions, et un pessimisme grandissant pour les mois à venir.

"L'activité économique nationale a continué de croître du début avril à la mi-mai, cependant, les conditions variaient selon les secteurs et les régions", détaille la banque centrale américaine (Fed) dans son "Livre beige", une enquête réalisée auprès des entreprises et acteurs économiques, en avril et début mai.

Et "les perspectives sont devenues un peu plus pessimistes en raison des informations faisant état d'une incertitude croissante et de risques de dégradation plus importants", est-il précisé.

L'économie américaine, en effet, était restée étonnement résiliente en 2023, et la baisse de l'inflation au cours des derniers mois de l'année laissait espérer une baisse des taux, ce qui était source d'optimisme.

Mais un rebond des prix début 2024 a conduit la Fed à repousser cette perspective. L'inflation a néanmoins recommencé à ralentir en avril.

Les entreprises "dans la plupart des régions ont noté que les consommateurs s'opposaient à des augmentations de prix supplémentaires, ce qui a entraîné une diminution des marges bénéficiaires", souligne le Livre Beige.

Par ailleurs, les tensions observées ces dernières années sur le marché de l'emploi se résorbent.

"La majorité des régions ont fait état d'une plus grande disponibilité de main-d'oeuvre, même si certaines pénuries subsistent dans certains secteurs ou zones", souligne la Fed.

Et le mouvement dit de la "Grande démission" lié à la pénurie de main d'oeuvre après la pandémie de Covid-19, semble révolu, avec une diminution du turn-over, une des 12 régions du système de la Fed relevant même "que le pouvoir de négociation des employeurs avait augmenté".

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 11 et 12 juin. Elle devrait maintenir ses taux dans la fourchette de 5,25 à 5,50% dans laquelle ils se trouvent depuis juillet 2023, leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans.

afp/rp