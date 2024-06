Les investisseurs américains ont fortement investi dans les fonds d'actions avant la publication d'un rapport crucial sur l'inflation, stimulés par les attentes d'une modération continue de l'inflation qui pourrait inciter la Réserve fédérale à annoncer des réductions de taux.

Ils ont injecté 16,37 milliards de dollars dans les fonds d'actions américaines au cours des sept jours précédant le 26 juin, soit le montant le plus élevé sur une semaine depuis le 14 juin 2023.

Les investisseurs attendaient la publication à 12h30 GMT de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale, s'attendant à une modération à un taux de croissance annuel de 2,6% en mai.

Les fonds américains à grande capitalisation ont mené le marché, attirant un montant important de 21,28 milliards de dollars, le plus grand afflux hebdomadaire depuis au moins septembre 2020, tandis que les fonds à petite capitalisation ont également enregistré des entrées nettes de 38 millions de dollars. En revanche, les fonds à moyenne capitalisation et à multi-capitalisation ont enregistré des sorties de 690 millions de dollars et de 186 millions de dollars, respectivement.

Dans le même temps, les investisseurs ont retiré 141 millions de dollars des fonds d'actions sectorielles américaines, annulant ainsi trois semaines d'achats nets. Plus précisément, ils ont retiré 391 millions de dollars des fonds de santé et 302 millions de dollars des fonds immobiliers, mais ont investi 452 millions de dollars dans les fonds industriels.

Les fonds obligataires américains ont enregistré des achats nets d'environ 1,64 milliard de dollars, marquant ainsi la quatrième semaine consécutive d'afflux de capitaux. Les fonds à revenu fixe du gouvernement et du Trésor américains ont attiré environ 2,05 milliards de dollars, poursuivant la tendance à l'achat pour la septième semaine consécutive.

En outre, les fonds à revenu fixe nationaux imposables ont enregistré des entrées de 1,26 milliard de dollars, bien qu'il y ait eu des retraits d'une valeur d'environ 1,14 milliard de dollars des fonds de qualité inférieure/intermédiaire.

Dans le même temps, les fonds du marché monétaire ont enregistré des ventes nettes d'une valeur de 6,54 milliards de dollars, soit la deuxième semaine consécutive de décollecte.