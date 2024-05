Les fonds d'actions américains ont enregistré leur premier afflux hebdomadaire en six semaines au cours des sept jours précédant le 8 mai, grâce à un rapport sur l'emploi plus faible que prévu, qui a ravivé l'espoir que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt cette année.

Les investisseurs ont acquis des fonds d'actions américaines pour une valeur nette de 1,14 milliard de dollars au cours de la semaine, ce qui constitue leur premier achat net hebdomadaire depuis le 27 mars, selon les données de LSEG.

La semaine dernière, les données du département du travail ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'était ralentie plus que prévu en avril, ce qui a ravivé les espoirs d'une réduction des taux de la Fed plus tard dans l'année, contrairement aux attentes de retards dus à une inflation persistante.

Par segment, les fonds américains à petite capitalisation ont reçu un montant élevé de 2,14 milliards de dollars, bien qu'après trois semaines consécutives de décollecte.

Les fonds à grande capitalisation ont également reçu 757 millions de dollars, mais les fonds à moyenne et à multiple capitalisation ont été confrontés à des sorties de 1,04 milliard de dollars et de 484 millions de dollars, respectivement.

À l'inverse de la tendance, les fonds sectoriels américains ont enregistré des sorties de fonds d'une valeur de 1,08 milliard de dollars au cours de la semaine, les investisseurs se délestant des fonds des secteurs de l'immobilier et de la technologie à hauteur de 709 millions de dollars et de 458 millions de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires américains ont enregistré des achats nets de 8,16 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé sur une semaine depuis le 6 mars.

Les fonds de titres à revenu fixe nationaux imposables et les fonds de participation aux prêts ont été les plus importants, avec des achats massifs de 2,61 milliards de dollars et de 2,04 milliards de dollars, respectivement.

Les fonds de titres d'État et de trésorerie à court et moyen terme, ainsi que les fonds de dette municipale ont également bénéficié d'apports notables, d'une valeur d'environ 1,38 milliard de dollars et 1,05 milliard de dollars, respectivement.

Les fonds du marché monétaire, quant à eux, ont enregistré des achats nets d'une valeur de 24,19 milliards de dollars, soit le troisième afflux hebdomadaire consécutif.