Les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties de capitaux pour la première fois depuis quatre semaines au cours de la période de sept jours qui s'est terminée le 29 mai, en raison de la hausse des rendements obligataires et de l'incertitude quant au calendrier et à l'ampleur des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Selon les données de LSEG Lipper, les sorties nettes des fonds d'actions américaines se sont élevées à 7,6 milliards de dollars. Ces sorties ont eu lieu alors que le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau en quatre semaines, à la suite d'une enquête qui a montré de manière inattendue une amélioration de la confiance des consommateurs en mai.

Au cours de la semaine, les fonds des secteurs de la finance et de la consommation discrétionnaire ont enregistré des sorties nettes de 779,8 millions de dollars et de 379,3 millions de dollars respectivement. Dans le même temps, les fonds des secteurs industriel et technologique ont attiré chacun plus de 200 millions de dollars d'entrées nettes.

Dans le même temps, les fonds obligataires américains ont enregistré leur première décollecte hebdomadaire de l'année, sous l'effet des inquiétudes persistantes concernant l'inflation et de la rhétorique hawkish de la banque centrale, qui a ramené les prévisions de réduction des taux à une seule d'ici la fin de l'année - bien moins que les six prévues au début de l'année 2024.

Toutefois, les rendements des bons du Trésor américain ont baissé vendredi après que les données ont montré que l'inflation américaine s'est stabilisée en avril, conformément aux attentes, ce qui suggère que les plans de réduction des taux de la Fed plus tard dans l'année restent intacts.

Au cours de la semaine, les fonds d'obligations américaines à haut rendement et indexées sur l'inflation ont enregistré des sorties nettes de 376 millions de dollars et de 254,2 millions de dollars respectivement, tandis que les fonds de participation aux prêts ont enregistré des entrées nettes de 386 millions de dollars.

Les fonds monétaires américains ont également enregistré leur première sortie nette en six semaines, pour un total de 2,3 milliards de dollars.