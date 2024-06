Les investisseurs américains se sont délestés de leurs fonds d'actions pour la deuxième semaine consécutive au cours des sept jours précédant le 19 juin, faisant preuve de prudence alors qu'ils évaluaient les signaux hawkish de la Réserve fédérale et les risques politiques persistants en Europe.

Ils se sont délestés de fonds d'actions américaines pour un montant net de 8,37 milliards de dollars, après des ventes nettes hebdomadaires d'une valeur de 21,54 milliards de dollars la semaine précédente, selon les données du LSEG.

La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt, mais a ramené de trois à un le nombre de baisses de taux prévues pour l'année, adoptant ainsi une position plus ferme que prévu.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records jeudi, stimulés par les gains importants de Nvidia et les indications d'une détente progressive du marché du travail et des niveaux d'inflation.

Par segment, les fonds américains à grande capitalisation et à capitalisation multiple ont été à l'origine de sorties de capitaux, avec des ventes nettes de 4,88 milliards de dollars et de 1,45 milliard de dollars. Les fonds à moyenne et petite capitalisation ont également subi des ventes nettes de 680 millions de dollars et 574 millions de dollars.

Parmi les fonds sectoriels, les secteurs de la santé et de l'industrie ont enregistré des ventes nettes d'environ 150 millions de dollars chacun. Le secteur technologique a tout de même attiré 554 millions de dollars, soit le deuxième afflux hebdomadaire consécutif.

Par ailleurs, les fonds obligataires américains ont enregistré des achats nets de 991 millions de dollars au cours de la semaine, soit le montant le plus faible depuis trois semaines.

Les fonds d'obligations d'État et du Trésor américain à court et moyen terme et les fonds hypothécaires américains ont enregistré des achats nets de 741 millions de dollars et de 435 millions de dollars respectivement. Les fonds court/intermédiaire de qualité ont, quant à eux, subi des ventes nettes pour un montant de 582 millions de dollars, soit la première décollecte hebdomadaire en cinq semaines.

Les fonds du marché monétaire, quant à eux, ont enregistré des cessions nettes d'une valeur d'environ 21 milliards de dollars après deux entrées hebdomadaires consécutives.