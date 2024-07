Les fonds d'actions mondiaux ont attiré des flux pour la quatrième semaine consécutive au cours des sept jours précédant le 17 juillet, stimulés par les attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale après que des données récentes ont montré un ralentissement de l'inflation, ce qui a alimenté un rallye des marchés boursiers.

Selon les données du LSEG, les investisseurs ont acquis des fonds d'actions mondiales d'une valeur nette de 26,51 milliards de dollars au cours de la semaine, enregistrant ainsi leur achat net hebdomadaire le plus important depuis février 2022.

L'indice boursier mondial MSCI a atteint un record historique de 832,35 vendredi dernier à la suite d'un rapport sur l'inflation indiquant une baisse de 0,1 % des prix à la consommation aux États-Unis en juin, ce qui a renforcé les attentes du marché quant à une baisse imminente des taux d'intérêt de la Fed.

Les actions mondiales ont cependant chuté d'environ 1,3 % depuis le début de la semaine, sous l'effet d'une vente dans le secteur technologique dans un contexte d'escalade des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis.

Par région, les investisseurs ont injecté 21,7 milliards de dollars dans les fonds d'actions américains, soit le montant le plus élevé depuis février 2021. Les fonds européens et asiatiques ont attiré 2,2 milliards de dollars et 2,03 milliards de dollars d'entrées.

Les secteurs de la technologie, de l'industrie et de la finance ont fait l'objet d'une demande soutenue, avec respectivement 1,57 milliard de dollars, 1,49 milliard de dollars et 1,4 milliard de dollars de flux entrants.

Les fonds obligataires mondiaux, quant à eux, sont restés populaires pour la 30e semaine consécutive, avec des entrées de 15,84 milliards de dollars au cours de la semaine.

Les fonds d'obligations d'entreprises ont reçu 3,38 milliards de dollars, soit le septième afflux hebdomadaire consécutif. Les fonds d'obligations d'État et les fonds de participation aux prêts ont également fait l'objet d'achats nets, évalués respectivement à 2,16 milliards de dollars et 1,45 milliard de dollars.

Les investisseurs ont également acheté pour environ 3,18 milliards de dollars de fonds du marché monétaire, prolongeant les entrées hebdomadaires pour une troisième semaine.

Dans le segment des matières premières, les fonds de métaux précieux ont enregistré des achats nets de 1,06 milliard de dollars, le montant le plus élevé pour une semaine depuis le 20 mars. Les fonds énergétiques ont enregistré des entrées d'environ 51 millions de dollars.

Les données couvrant 29 555 fonds de marchés émergents ont montré que les investisseurs se sont délestés d'environ 1 milliard de dollars de fonds d'actions, rompant ainsi une tendance à l'achat de trois semaines. Les fonds obligataires, quant à eux, ont connu leur sixième semaine consécutive de décollecte, s'élevant à 1,8 milliard de dollars sur une base nette.