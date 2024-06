Les fonds d'actions mondiales ont enregistré leur plus forte collecte hebdomadaire depuis plus de trois mois au cours de la période de sept jours qui s'est achevée le 26 juin, sous l'effet des anticipations d'un ralentissement de l'inflation aux États-Unis qui pourrait amener la Réserve fédérale à annoncer des baisses de taux d'intérêt.

Les investisseurs ont acheté des fonds d'actions mondiales pour une valeur nette de 21,65 milliards de dollars au cours de la semaine, ce qui représente l'achat net hebdomadaire le plus important depuis le 13 mars, selon les données de LSEG.

La semaine dernière, la Banque nationale suisse a procédé à sa deuxième baisse de taux d'intérêt de l'année, tandis que certains responsables politiques de la Banque d'Angleterre ont signalé une possible réduction anticipée des taux.

Entre-temps, des rapports économiques américains plus faibles que prévu, notamment des mises en chantier décevantes et des ventes au détail en demi-teinte, ont renforcé les attentes des investisseurs quant à une réduction des taux de la Fed en septembre.

La principale mesure de l'inflation de la banque centrale américaine, l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), devrait être publiée à 1230 GMT. S'il ralentit à 2,6 % comme prévu, cela pourrait signaler des réductions de taux à venir.

Les fonds d'actions américains ont connu un achat net substantiel de 16,37 milliards de dollars, marquant le plus grand afflux hebdomadaire depuis un an. Dans le même temps, les fonds asiatiques et européens ont attiré respectivement 3,28 milliards de dollars et 1,36 milliard de dollars d'entrées.

En ce qui concerne les fonds sectoriels, le secteur technologique a recueilli un montant net de 1,1 milliard de dollars, maintenant l'intérêt des investisseurs pour la troisième semaine consécutive. Les fonds industriels ont reçu 488 millions de dollars, tandis que les fonds de santé ont enregistré des sorties d'environ 608 millions de dollars.

Les fonds obligataires mondiaux ont enregistré des entrées pour la 27e semaine consécutive, totalisant environ 5,24 milliards de dollars sur une base nette. La demande est restée forte pour les fonds d'obligations d'État, d'obligations d'entreprises et d'obligations à court terme libellées en dollars, qui ont attiré des flux d'environ 1,73 milliard de dollars, 1,07 milliard de dollars et 1,05 milliard de dollars, respectivement.

Les fonds du marché monétaire, quant à eux, ont été confrontés à des ventes nettes de 37,98 milliards de dollars après trois semaines consécutives d'afflux.

Dans le segment des matières premières, les fonds de métaux précieux ont attiré un montant net de 343 millions de dollars, ce qui a considérablement inversé les sorties de fonds de 490 milliards de dollars enregistrées la semaine précédente. Dans le même temps, les ventes nettes dans les fonds énergétiques ont diminué pour atteindre leur plus bas niveau en trois semaines, à savoir 3 millions de dollars.

Les données concernant 29 596 fonds des marchés émergents montrent que les fonds obligataires ont attiré 973 millions de dollars, le premier afflux hebdomadaire depuis trois semaines. Les fonds d'actions, cependant, sont restés en retrait pour la troisième semaine consécutive, perdant environ 655 millions de dollars de flux sortants.