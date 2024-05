Les fonds d'actions mondiaux ont enregistré de fortes entrées au cours de la semaine qui s'est achevée le 22 mai, grâce à l'optimisme suscité par le ralentissement de l'inflation et aux prévisions de réduction des taux de la Réserve fédérale américaine au cours du second semestre de l'année.

Selon les données de Lipper, les fonds d'actions mondiales ont attiré 11,1 milliards de dollars d'entrées, soit une augmentation de 22 % par rapport à la semaine précédente.

Les fonds d'actions américaines ont reçu la majeure partie de ces entrées, soit 9,9 milliards de dollars au total. Les fonds d'actions européennes ont recueilli 4,6 milliards de dollars, tandis que les fonds d'actions asiatiques ont enregistré des sorties de 4,3 milliards de dollars.

L'optimisme des investisseurs a prévalu tout au long de la semaine, soutenu par les données sur l'inflation américaine du mois d'avril, qui suggéraient la reprise d'une tendance à la baisse. Toutefois, le sentiment s'est estompé vendredi avec le déclin des actions mondiales, les données économiques américaines solides renforçant les attentes selon lesquelles les taux d'intérêt pourraient rester élevés pendant une période prolongée.

Les fonds sectoriels ont connu des mouvements variés ; les secteurs minier et technologique ont reçu respectivement 449 millions de dollars et 290 millions de dollars d'entrées. En revanche, les secteurs de l'industrie et de la consommation discrétionnaire ont enregistré des sorties d'environ 200 millions de dollars chacun.

Les fonds obligataires mondiaux ont également bénéficié d'une collecte de 12 milliards de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport à la semaine précédente, la demande restant soutenue, les investisseurs anticipant des baisses de taux.

Les fonds d'obligations mondiales à haut rendement ont vu leurs entrées grimper à 3,2 milliards de dollars, tandis que les fonds d'obligations d'État ont attiré 1,2 milliard de dollars.

"Le revenu fixe reste notre classe d'actifs préférée, au sein de laquelle nous privilégions les obligations de qualité. Nous prévoyons une baisse des rendements des obligations de qualité dans les mois à venir, les marchés commençant à évaluer un cycle de réduction des taux des banques centrales plus convaincant", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

Dans le même temps, les fonds du marché monétaire ont également bénéficié d'un afflux de 17,2 milliards de dollars, après avoir enregistré des sorties le mois précédent.

Dans le secteur des matières premières, les fonds de métaux précieux ont enregistré une deuxième semaine consécutive de collecte, avec 407,4 millions de dollars supplémentaires, tandis que les fonds énergétiques ont enregistré des ventes nettes d'environ 150 millions de dollars.

Les fonds des marchés émergents ont connu une activité soutenue avec des achats nets d'actions de 1,7 milliard de dollars, soit le total hebdomadaire le plus élevé de l'année. Les fonds obligataires de ces marchés ont également continué à attirer des capitaux, avec des entrées de 338 millions de dollars, marquant ainsi leur deuxième semaine consécutive de hausse.