Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux évoluent sans direction claire mardi. Les investisseurs demeuraient prudents avant la publication en fin de semaine d'indices d'inflation en Europe et aux Etats-Unis.

En Europe, vers 13h25, la Bourse de Paris reculait de 0,57%, celle de Londres lâchait 0,34%, tandis que Francfort était stable (+0,01%) et Milan gagnait 0,79%. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI fléchir de 0,44% peu avant 14h00, non sans avoir bien resisté durant la matinée.

A Wall Street, les indices boursiers se préparaient à débuter leur semaine, au lendemain d'un jour férié aux Etats-Unis. Les contrats à terme des trois principaux indices oscillaient entre -0,10% et +0,20%, laissant présager d'une ouverture en ordre dispersé.

Les investisseurs se montrent prudents alors que sont attendues en fin de semaine des nouvelles de l'inflation à la fois dans la capitale japonaise, dans la zone euro et aux Etats-Unis. C'est surtout l'indice PCE américain (pour avril), indicateur d'inflation préféré de la banque centrale américaine (Fed), à venir vendredi, qui retiendra le plus l'attention.

"Ces données seront examinées à la loupe vu à quel point elles sont importantes pour la Fed", ont commenté les analystes de Deutsche Bank. Pour ramener l'inflation à 2%, la Fed a relevé ses taux entre mars 2022 et juillet 2023, les faisant grimper jusqu'à la fourchette de 5,25-5,50%, leur plus haut niveau depuis 20 ans, et les maintient aujourd'hui encore à ce niveau.

Les acteurs des marchés épluchent donc les publications macroéconomiques pour anticiper la première baisse des taux américains, qu'ils espèrent voir arriver en septembre. A l'agenda de la séance, mardi, les investisseurs écouteront plusieurs banquiers centraux et se pencheront sur l'indice des prix des maisons pour le mois de mars aux Etats-Unis, ainsi que sur la confiance des consommateurs américains en mai.

Du côté de la Banque centrale européenne (BCE), le marché s'attend à ce qu'elle annonce, à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire du 6 juin, la première baisse de ses taux directeurs depuis le début de son cycle de resserrement monétaire, entamé en 2022. "Les étapes suivantes sont moins claires pour la BCE, les marchés s'attendant à ce que les décideurs politiques fassent une pause en juillet et reprennent les réductions en septembre", a détaillé John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Sur le marché obligataire, les rendement des emprunts d'Etat américains et allemand à dix ans étaient stables par rapport à la clôture de la veille.

Renault en hausse

La branche de financement de Renault, Mobilize Financial Services (ex-RCI Bank), a conclu un accord avec la banque espagnole Santander (-0,42%) pour créer une coentreprise spécialisée dans le leasing automobile, selon Les Echos. Le titre gagnait 2,74% à Paris et affichait la meilleure progression de la séance sur l'indice vedette CAC 40.

Symrise en odeur de sainteté

Le fabricant de parfums et d'arômes Symrise grimpe de 2,17% à Francfort, à la suite d'une note de Deutsche Bank relevant sa recommandation de "conserver" à "acheter" tout en relevant le cours cible.

Le pétrole poussé par les tensions géopolitiques

Les prix du pétrole montent, tirés par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, Israël multipliant les frappes sur Rafah.

Vers 13h20, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, grimpait de 0,31% à 83,36 dollars.

afp/vj