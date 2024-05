Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales sont globalement stables vendredi et digèrent l'inflation aux Etats-Unis, sortie sans surprise et qui conforte le marché dans le scénario d'une baisse des taux de la banque centrale américaine dans l'année.

Wall Street évolue non loin de l'équilibre vers 14H00 GMT: le Nasdaq cédait 0,08%, tandis que le Dow Jones et le S&P 500 gagnaient 0,10%.

Le très attendu indice PCE, qui est l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale américaine (Fed), a été publié à 12H30 GMT.

La hausse des prix à la consommation est ressortie à 0,3% sur un mois et 2,7% sur un an, comme attendu, selon l'indice PCE, publié par le département du Commerce. L'inflation dite sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, est elle aussi stable sur un an, à 2,8%, mais ralentit sur un mois, à 0,2%.

"C'est le troisième mois consécutif de +stagnation+ de l'inflation sous-jacente à 2,8%", note Alexandre Baradez, chef analyste chez IG France. "Ce n'est certes pas un rebond, mais ce n'est pas non plus une amélioration", a-t-il poursuivi.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 11 et 12 juin. Elle devrait maintenir ses taux dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, leur plus haut niveau en 20 ans.

"Dans l'ensemble, ce chiffre d'inflation n'est pas une surprise et est bien accueilli par le marché, qui commence à croire à une ou plusieurs baisses de taux avant la fin de l'année", commente Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions.

La première partie de séance européenne a aussi été marquée par des chiffres d'inflation, pour la zone euro en mai, qui ont laissé les principaux indices de marbre sur le Vieux continent, qui évoluaient pour la majorité autour de l'équilibre, restant en position d'attente avant le PCE américain.

Vers 13H55 GMT, Paris grappillait 0,13%, Francfort 0,08% et Milan 0,09%. Londres prenait de son côté 0,43%. A Zurich, le SMI gagnait 0,90%.

Dans le détail, la hausse des prix a accéléré plus que prévu en mai dans la zone euro à 2,6% sur un an, alors que les analystes interrogés par Factset et Bloomberg tablaient sur une hausse de l'inflation à 2,5% en mai, après 2,4% en avril.

L'inflation sous-jacente, particulièrement scrutée par les marchés financiers et la BCE, est également repartie à la hausse à 2,9%, après 2,7% en avril, et de façon plus forte qu'anticipé.

"La BCE devrait confirmer sa décision de baisser ses taux lors de sa prochaine réunion", commente Franck Dixmier, directeur mondial des gestions obligataires d'Allianz Global Investors, estimant que cette décision est déjà "totalement anticipée par les marchés".

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'Allemagne à dix ans atteignait 2,65% vers 13H50 GMT, et restait, comme la veille, au plus haut depuis novembre. Le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat américain à dix ans descendait quant à lui à 4,50% contre 4,55% en clôture la veille.

STMicroelectronics annonce une usine en Italie ___

Le fabricant franco-italien de puces électroniques STMicroelectronics va construire une usine en Sicile dédiée à la production de composants en carbure de silicium, prisés notamment par l'industrie automobile, pour un investissement total de 5 milliards d'euros, selon un communiqué publié vendredi.

A Paris, le titre gagnait 0,95%.

Le pétrole en dents de scie ___

Les prix du pétrole se montraient hésitants vendredi, oscillant entre le vert et le rouge, après des données économiques décevantes en Chine, qui pourraient peser sur la demande, et la reconduction attendue de coupes de production de l'Opep+.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, grappillait 0,20% à 82,02 dollars et celui de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, valait 78,10 dollars (+0,24%).

Sur le marché des changes, l'euro gagnait 0,40% à 1,0875 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 0,22%, à 68.321 dollars.

afp/rp