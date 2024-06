Les investisseurs mondiaux sont restés optimistes en juin, les allocations de liquidités se maintenant à leur plus bas niveau depuis trois ans et les allocations d'actions augmentant, selon l'enquête mensuelle de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds publiée mardi.

Pour étayer cet optimisme, 73 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne voyaient pas de récession aux États-Unis au cours des 18 prochains mois, mais 84 % ont déclaré qu'elles s'attendaient à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux à un moment donné en 2024, selon une enquête menée auprès de 206 investisseurs gérant 604 milliards de dollars d'actifs.

Les investisseurs ont également augmenté leurs avoirs en actions de la zone euro, avec des allocations en hausse de 12 points de pourcentage par rapport à l'enquête de mai, pour atteindre une surpondération nette de 30 %, soit le niveau le plus élevé depuis janvier 2022.

L'enquête a été réalisée entre le 7 et le 13 juin et a donc partiellement pris en compte la chute des actifs européens, et en particulier français, la semaine dernière, en raison de l'incertitude politique qui règne dans la deuxième économie de l'Union.

Les investisseurs ont réduit leurs avoirs en actions japonaises, qui ont été très populaires au cours de l'année écoulée, avec des allocations qui ont chuté de 16 points de pourcentage en glissement mensuel pour atteindre la plus faible surpondération depuis juillet 2023.