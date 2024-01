La vigueur de l'économie américaine et le refus des responsables des banques centrales amènent certains investisseurs à revoir leurs paris sur la rapidité avec laquelle la Réserve fédérale réduira ses taux cette année, un changement qui se répercute sur les marchés du Trésor et des changes alors même que les actions atteignent des sommets inégalés.

L'espoir que la Fed assouplisse sa politique monétaire en 2024, après le cycle de resserrement le plus agressif depuis des décennies, a alimenté un rallye explosif des actions et des obligations au cours des derniers mois de l'année dernière, propulsant le S&P 500 à un gain annuel de plus de 24 %.

Les investisseurs continuent de penser que des baisses de taux sont à prévoir, mais certains commencent à se demander quand la Fed commencera à abaisser les coûts d'emprunt et à quelle vitesse elle le fera. Alors que le S&P 500 a atteint un nouveau record ce mois-ci, les bons du Trésor ont perdu une partie de leurs gains et le dollar s'est redressé en conséquence.

Les commentaires qui suivront la réunion politique de la Fed des 30 et 31 janvier de la semaine prochaine pourraient nous éclairer davantage sur la manière dont la banque centrale considère la récente vigueur de l'économie et sur le calendrier des baisses de taux.

"Les marchés semblaient voir la Fed avec des lunettes roses jusqu'à la fin de l'année 2023", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington. "Avec la nouvelle année, les attentes en matière de prix ont commencé à changer.

Un pivot dovish lors de la réunion de politique monétaire de la Fed en décembre a renforcé les espoirs des investisseurs que le cycle de resserrement de la banque centrale était terminé et que les réductions de taux approchaient.

Plus récemment, plusieurs responsables se sont opposés à la perception d'un assouplissement imminent de la politique monétaire, déclarant qu'ils avaient besoin de plus de preuves que l'inflation reviendrait à l'objectif de 2 % de la banque centrale et resterait à ce niveau avant de s'engager à réduire les taux d'intérêt. Les éléments indiquant que certains pans de l'économie restent robustes ont conforté ce point de vue.

Par conséquent, les investisseurs s'attendent désormais à ce que la Fed procède à sa première baisse de taux d'intérêt en mai, plutôt qu'en mars. Mardi, les contrats à terme sur les Fed Funds impliquaient une probabilité de 41 % pour au moins une réduction des taux lors de la réunion de mars de la Fed, contre 88 % il y a un mois.

Parmi les données montrant la résistance de l'économie figurent les ventes au détail de décembre et les prix à la consommation, qui ont augmenté plus que prévu en décembre.

Les investisseurs attendent un autre indicateur clé de l'inflation, les dépenses de consommation personnelle (PCE) de décembre, le 26 janvier.

"Étant donné la vigueur de la croissance économique et de la croissance des salaires, la Fed doit encore s'inquiéter des perspectives d'inflation à moyen terme", a écrit Brian Rose, économiste principal chez UBS Global Wealth Management.

Les conditions financières - une mesure de la disponibilité des financements dans l'économie - se sont nettement détendues à la fin de 2023, alors que les actions montaient en flèche et que les rendements obligataires chutaient.

Certains investisseurs ont fait valoir que les conditions financières pourraient devenir trop souples pour le confort de la Fed si les rendements continuent de baisser, ce qui obligerait la banque centrale à maintenir des taux élevés pour empêcher l'inflation de rebondir.

L'indice Goldman Sachs des conditions financières s'établit à 99,39, non loin du niveau le plus bas en 16 mois de 99,21, atteint fin décembre.

"Les conditions économiques actuelles sont loin de celles qui ont historiquement précipité les baisses de taux", a déclaré John Lynch, directeur des investissements de Comerica Wealth Management, dans un rapport publié mardi.

Les données économiques plus solides que prévu ont stimulé les rendements des obligations du Trésor, qui évoluent en sens inverse des prix des obligations. Les rendements de l'obligation de référence à 10 ans du Trésor américain ont augmenté d'environ 35 points de base par rapport à leurs plus bas niveaux de décembre et se sont récemment établis à 4,1397. L'afflux attendu d'émissions de titres du Trésor - qui devraient presque doubler pour atteindre 2 000 milliards de dollars cette année - a également pesé sur les prix des obligations d'État.

La hausse des rendements a contribué à tirer le dollar vers le haut par rapport à un panier de devises. L'indice du dollar est en hausse de 2,3 % cette année, à son plus haut niveau depuis un mois, après avoir atteint son plus bas niveau depuis cinq mois en décembre.

Les actions, quant à elles, ont continué à grimper, même si leur ascension s'est ralentie en janvier. Après un gain de 4,4 % en décembre, le S&P 500 a progressé de 1,7 % ce mois-ci, grâce à une reprise des grandes valeurs technologiques et de croissance, alimentée en partie par l'enthousiasme suscité par les perspectives de l'intelligence artificielle.

Toutefois, "les bonnes nouvelles étant intégrées dans les prix et les conditions financières étant maintenant à des niveaux accommodants, il pourrait être difficile de maintenir cet optimisme pendant longtemps", ont écrit les analystes de la Deutsche Bank.