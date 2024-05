Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi après un week-end prolongé par les vacances, les investisseurs attendant un rapport clé sur l'inflation plus tard dans la semaine qui pourrait tester les attentes des perspectives de politique monétaire de la Réserve Fédérale.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, et le S&P 500, l'indice de référence, ont réussi à enregistrer leur cinquième semaine consécutive de hausse vendredi, clôturant ainsi de manière positive une semaine au cours de laquelle les investisseurs ont reconsidéré leurs paris sur la date à laquelle la banque centrale la plus influente du monde pourrait réduire ses taux d'intérêt.

Les attentes concernant la date à laquelle la Fed pourrait lancer sa politique d'assouplissement ont évolué en dents de scie tout au long de l'année. Les décideurs politiques continuent d'écarter la nécessité d'une réduction imminente des taux d'intérêt, les données reflétant une économie toujours résistante.

Les opérateurs considèrent qu'il y a 51,2 % de chances que la première baisse de taux d'au moins 25 points de base ait lieu en septembre, contre 49,4 % vendredi, selon l'outil FedWatch du CME.

Le rendement des obligations du Trésor américain, un indicateur des attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé et a stimulé les actions du secteur des puces, menées par une hausse de 2,5 % de Nvidia, le chouchou de l'intelligence artificielle, après avoir clôturé à un niveau record vendredi.

Le cycle de règlement "T+1" sera mis en œuvre à partir de la session de mardi, et les analystes prévoient une extrême volatilité des prix. La réforme, conçue pour réduire le risque de contrepartie et améliorer la liquidité du marché, garantira le règlement des transactions en un jour ouvrable au lieu de deux.

"Les banques et les bourses ont planifié cela depuis des mois, et cette semaine nous verrons si la machine fonctionne sans heurts ou s'il y aura quelques ratés au début", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

Après que les données de vendredi ont montré que l'humeur des consommateurs sur les attentes en matière d'inflation s'améliorait, les marchés analyseront le rapport sur l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation des États-Unis pour avril plus tard dans la semaine. Le baromètre de l'inflation préféré de la Fed devrait rester stable sur une base mensuelle.

D'autres données incluent la deuxième estimation du produit intérieur brut du premier trimestre et le Livre Beige de la Fed, ainsi que les remarques d'un certain nombre de banquiers centraux attendues tout au long de la semaine.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré dans une interview à la chaîne CNBC que la banque centrale américaine devrait attendre avant de réduire les taux d'intérêt, ajoutant qu'elle pourrait même augmenter les taux si l'inflation ne diminue pas davantage.

À 5:40 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 24 points, soit 0,06%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 15,75 points, soit 0,30%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 95,5 points, soit 0,51%.

UBS Global Research a relevé son objectif de fin d'année pour l'indice de référence S&P 500, qui se situe juste en dessous de ses records historiques, à 5 600 contre une projection précédente de 5 400, ce qui représente la prévision la plus élevée parmi les principales sociétés de courtage.

Apple a surpassé les mégacapitalisations, en hausse de 2,4 %, après que les ventes d'iPhone en Chine ont bondi de 52 % en avril par rapport à l'année précédente, selon les calculs de Reuters basés sur les données du secteur.

GameStop a grimpé de 20,5 % après que le détaillant de jeux vidéo a déclaré, vendredi en fin de journée, avoir levé 933 millions de dollars en vendant 45 millions d'actions dans le cadre d'une offre "au marché". (Reportage de Johann M Cherian et Shubham Batra à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)