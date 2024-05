(Alliance News) - Les marchés boursiers européens - selon le marché des contrats à terme - devraient ouvrir en hausse jeudi, prolongeant le rallye mondial grâce à des données sur l'inflation américaine meilleures que prévu, qui ont renforcé le positionnement sur une réduction des taux d'intérêt en septembre par la Réserve fédérale.

Le FTSE Mib, après avoir clôturé en hausse de 0,6 pour cent à 35 366,20 hier soir, a donc affiché une hausse de 75,00 points.

En Europe, le CAC 40 parisien était en hausse de 11,20 points, le FTSE100 londonien en hausse de 23,30 points, tandis que le DAX 40 de Francfort, seul baissier, était en baisse de 13,20 points.

Hier soir, le Mid-Cap a augmenté de 0,6 % à 48 477,77, le Small-Cap a clôturé en baisse de 0,2 % à 29 592,01, tandis que l'Italie Growth a gagné 0,1 % à 8 246,32.

Sur le Mib, le conseil d'administration d'Interpump Group a approuvé mercredi le rapport intermédiaire du groupe Interpump pour les trois mois clos le 31 mars, clôturant la période avec un bénéfice net de 67,6 millions d'euros, contre 86,0 millions d'euros au 1er trimestre 2023, soit une baisse d'environ 22%. La position financière nette s'est améliorée pour atteindre 452,8 millions d'euros, contre 486,5 millions d'euros au 31 décembre 2023. Le titre a clôturé comme la meilleure performance du segment avec des actifs de 5,7 %.

Banca Monte dei Paschi di Siena, d'autre part, a clôturé en hausse de 3,6 pour cent à 5,04 euros, mettant à jour son plus haut de 52 semaines à téléprix.

Le titre Terna a également progressé de 2,2 % à la clôture. La société a annoncé mercredi que le ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique a autorisé, par un décret daté du 10 mai, Elmed, l'interconnexion électrique entre l'Italie et la Tunisie qui sera construite par Terna et la STEG, l'opérateur du réseau tunisien.

Parmi la minorité de baissiers, DiaSorin a clôturé en baisse de 2,0%, une prise de profit après quatre sessions clôturées parmi les haussiers.

Poste Italiane - en baisse de 1,3 pour cent - a rapporté mercredi qu'elle a clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net de 501 millions d'euros, contre 540 millions d'euros au 31 mars 2023. Les revenus de la période se sont élevés à 3,05 milliards d'euros, contre 3,02 milliards d'euros au 1er trimestre 2023.

Sur le segment des valeurs moyennes, Technoprobe (+14%) a revu et approuvé mardi ses résultats consolidés au 31 mars 2024. Les revenus consolidés au 31 mars 2024 s'élèvent à 101,8 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à la même période en 2023.

Carel Industres, d'autre part, a repris plus de 10 pour cent, rebondissant après deux sessions baissières au cours desquelles il a perdu un agrégat d'environ 8,5 pour cent.

GVS a progressé de 8,0 %. La société a déclaré mardi qu'elle avait clôturé le trimestre avec un bénéfice net de 9,9 millions d'euros, en hausse de 7,7 pour cent par rapport aux 2,5 millions d'euros de la période précédente. Les revenus se sont élevés à 105,4 millions d'euros, contre 104,9 millions d'euros au premier trimestre 2023.

Enav, en revanche, a chuté de 3,0 %. La société a déclaré avoir clôturé le premier trimestre avec une perte de 13,8 millions d'euros, une amélioration par rapport à la perte de 21,8 millions d'euros au premier trimestre 2023.

Dans le secteur des petites capitalisations, les actions Fidia ont augmenté de 7,0%, après deux sessions haussières précédentes.

L'action Aedes a également clôturé en hausse avec un gain de 5,1%, après un gain à deux chiffres la veille.

Pour Biesse, en revanche, la hausse a été de 4,3 %. La société a indiqué mardi avoir clôturé le premier trimestre avec un bénéfice de 2,8 millions d'euros, contre 12,3 millions d'euros au 31 mars 2023. Le chiffre d'affaires net consolidé sur la période s'établit à 195,8 millions d'euros contre 209,5 millions d'euros au premier trimestre 2023.

Aquafil a abandonné 7,3 pour cent, après la baisse de 5,2 pour cent de la veille.

Parmi les PME, IDNTT a progressé de 5,4%, brisant une tendance baissière de huit séances.

D'autre part, iVision Tech a augmenté de 5,4 %, suite aux bons chiffres des trois premiers mois. Mardi, elle a approuvé quelques chiffres clés de gestion, avec une croissance de l'Ebitda de 10 % en termes absolus, passant de 470 000 euros au premier trimestre 2023 à 510 000 euros au 31 mars 2024.

High Quality Food a progressé de 4,4 pour cent, après deux sessions clôturées à la baisse.

Eles a chuté de 6,9 pour cent, après un vert de 0,5 pour cent lors de la session précédente.

Pour Doxee, d'autre part, la perte a été de 5,3 pour cent, après une séance plate le jour précédent, avec le prix à 2,16 EUR.

À New York, durant la nuit européenne, le Dow a gagné 0,9 %, le Nasdaq a clôturé en hausse de 1,4 %, tandis que le S&P 500 a gagné 1,2 %.

Parmi les bourses asiatiques, le Hang Seng a progressé de 1,7 %, le Nikkei de 1,4 % et le Shanghai Composite de 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0879 USD contre 1,0874 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2678 USD contre 1,2672 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le baril de Brent s'échange à 83,08 USD contre 82,55 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 2 388,92 USD l'once contre 2 383,01 USD l'once mardi.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, à 1000 CEST, l'Italie attend le chiffre de l'inflation, suivi à 1100 CEST par la balance commerciale. À 1200 CEST, le rapport sur les prévisions économiques de l'Union européenne est attendu.

Aux États-Unis, les données sur les demandes initiales de chômage sont attendues à 1430 CEST, tandis qu'à 2230 CEST, le bilan hebdomadaire de la Réserve fédérale sera publié.

Parmi les entreprises, les résultats de Beewize, Caleffi, e-Novia, Ferretti et Industrie Chimiche Forestali sont attendus.

