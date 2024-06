(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens se dirigent vers une ouverture prudente ce mardi, avec des contrats à terme juste au-dessus de la parité alors que les investisseurs attendent la dernière décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt et les données clés sur l'inflation aux États-Unis.

En effet, la Fed entame aujourd'hui sa réunion de deux jours "et devrait réduire ses projections de baisse de taux pour cette année en raison d'une inflation stagnante et d'un marché du travail toujours tendu", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"L'indice du dollar américain a dépassé sa moyenne mobile de 50 après la publication des chiffres de l'emploi de vendredi dernier et consolide ses gains au-dessus de ce niveau avant la publication des chiffres de l'IPC et l'annonce de la Fed demain. Si les données économiques et l'inflation sont conformes aux tendances du marché, il est plus probable que la Fed se prononce favorablement que non", a conclu l'analyste.

Ainsi, les contrats à terme IG ont donné le Mib en vert fractionné, en hausse de 15,2 points après avoir clôturé 0,3 pour cent dans le rouge à 34 542,01.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est donné juste au-dessus du pair, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,3 pour cent et le DAX 40 de Francfort devrait augmenter légèrement.

Parmi les plus petits marchés boursiers italiens lundi soir, le Mid-Cap a progressé de 0,1 pour cent à 48 106,93, le Small-Cap était dans le rouge de 0,4 pour cent à 29 280,56 tandis que l'Italy Growth a clôturé juste en dessous de la parité à 8 198,39.

Sur le Mib, A2A a cédé 0,4 pour cent à 1,92 EUR par action, dans sa troisième session baissière.

Amplifon, quant à elle, a perdu 1,1 pour cent, avec un prix de 33,63 euros par action, alors que sur une base hebdomadaire, elle a enregistré un léger gain.

Le conseil d'administration de Prysmian - dans le rouge de 1,1% - a approuvé vendredi l'exercice de l'option de remboursement anticipé sur la totalité du montant en circulation de l'obligation convertible "Equity Linked Bonds due 2026" de 750,0 millions d'euros émise en février 2021. Le conseil d'administration a également décidé de lancer un programme de rachat d'actions qui sera mis en œuvre à partir du 10 juin et durera jusqu'au 10 mars 2025, pour un maximum de 8,0 millions d'actions et une contre-valeur ne dépassant pas 375 millions d'euros.

Parmi les quelques contributeurs à la hausse, Leonardo a progressé de 1,0% à 24,40 euros par action, après avoir relevé son plus haut niveau sur 52 semaines à 24,59 euros.

ERG, quant à lui, a augmenté de 0,1%. La société a indiqué que l'agence de notation Fitch Ratings a confirmé la note de défaut émetteur à long terme BBB- perspective stable et la note BBB- senior unsecured pour la société.

Sur le segment des cadets, l'activité pour SAES Getters, qui a progressé de 1,7 % après 0,2 % vendredi soir. A cet égard, SGG Holding a annoncé qu'elle avait relevé son offre sur les actions de SAES Getters dans le cadre de l'offre publique d'achat lancée le mois dernier.

Le nouveau prix de l'offre est de 28,00 euros, contre 26,30 euros par action précédemment offerte.

OVS - en hausse de 2,5 pour cent - a déclaré avoir acheté ses propres actions ordinaires entre le 3 et le 7 juin pour un montant total de près de 1,3 million d'euros.

Parmi les baissiers - également une majorité dans cette liste - Moltiply Group a cédé 3,3 %, se dirigeant vers sa troisième séance de baisse.

Salvatore Ferragamo, quant à lui, a perdu 1,6%, suite à la baisse de 1,0% de la séance précédente.

Du côté des petites capitalisations, Tessellis a cédé plus de 10%, avec un nouveau prix de 0,7250 EUR par action. Le titre - qui sur une base hebdomadaire a augmenté sa capitalisation boursière de près de 25 pour cent - a baissé après trois sessions de gains significatifs.

CIA a cédé 6,7 %, après une hausse de 8,5 % vendredi soir.

Piquadro - en hausse de 2,7 pour cent - a approuvé lundi son projet d'états financiers pour l'exercice allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et ses états financiers consolidés jusqu'au 31 mars 2024, faisant état d'un bénéfice en hausse de 62 pour cent à 10,5 millions d'euros contre 6,5 millions d'euros un an plus tôt. Les recettes se sont élevées à 185,5 millions d'euros, contre 177,6 millions d'euros l'année précédente.

CSP International, quant à lui, a progressé de 2,1% à 0,3470 EUR, dans sa cinquième session haussière.

Parmi les PME, Franchi Umberto Marmi a progressé de 2,5 % à 6,05 euros par action.

Pour Emma Villas, d'autre part, la hausse a été de 2,5 pour cent, prolongeant une tendance haussière de onze séances.

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment a chuté de 0,6 % après l'approbation des résultats définitifs du groupe pour le premier trimestre au 31 mars, qui a clôturé avec un bénéfice net de 400 000 euros contre 2,5 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente, en raison d'une baisse de l'EBIT mais aussi d'une augmentation à trois chiffres des frais financiers liés à des taux d'intérêt plus élevés. Les revenus se sont élevés à 29,6 millions d'euros, contre 32,5 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

Franchetti a chuté de 5,7 % à 6,65 euros par action, dans sa cinquième séance de baisse.

Illa, dont la cotation a été suspendue, a annoncé dimanche que le conseil d'administration avait pris acte de "l'impossibilité d'approuver les états financiers et les états financiers consolidés au 31 décembre 2023 à la date limite du 30 juin 2024". La raison en est, explique la société, les incertitudes entourant la capacité de la société à poursuivre ses activités causées, dans le cadre de la procédure négociée de résolution de crise en cours, par "l'absence de financement pré-déduction d'un million d'euros par Negma et l'absence de souscription à une tranche de l'obligation convertible de 500 000 euros", entraînant "la suspension de la négociation des actions émises par la société" conformément au règlement des émetteurs d'Euronext Growth Milan, "ainsi que des risques concrets concernant l'objectif d'une issue favorable de l'accord négocié".

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,2 pour cent à 39 109,17, le Hang Seng était dans le rouge de 1,1 pour cent à 18 175,79 et le Shanghai Composite était en baisse de 0,9 pour cent à 3 023,14.

À New York, dans la nuit en Europe, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 % à 38 868,04, le Nasdaq a gagné 0,4 % à 17 192,53, et le S&P 500 était dans le vert de 0,3 % à 5 360,79.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,299,31 USD contre 1,0746 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2726 USD contre 1,2727 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 81,51 USD le baril contre 81,12 USD le baril à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 299,31 USD l'once contre 2 304,60 USD lundi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, le rapport mensuel de l'OPEP sera publié à 1300 CEST tandis qu'une vente aux enchères de bons du Trésor américain à 10 ans est prévue à 1900 CEST.

Enfin, à 2230 CEST, les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole sont attendues.

Parmi les sociétés présentes sur la Piazza Affari, les comptes de Compagnia dei Caraibi et de Homizy sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

