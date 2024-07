Les marchés boursiers asiatiques ont atteint de nouveaux sommets vendredi, les investisseurs évaluant les réductions des taux d'intérêt américains pour septembre et l'humeur étant optimiste, tandis que l'euro a atteint un pic de trois semaines à l'approche des élections françaises.

La livre sterling est restée stable à 1,2767 dollar, le Parti travailliste britannique étant en passe de remporter une victoire écrasante dans les urnes, ce qui le porterait au pouvoir après 14 ans de règne des conservateurs. Ailleurs, le dollar était légèrement plus faible et les rendements du Trésor légèrement plus élevés à Tokyo, alors que les échanges reprenaient après les vacances du Jour de l'Indépendance des États-Unis.

Le Nikkei japonais et le Topix plus large ont tous deux atteint des niveaux record, tout comme le benchmark taïwanais.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,2 % pour atteindre son plus haut niveau depuis deux ans. L'estimation par Samsung d'une multiplication par plus de 15 de son bénéfice du deuxième trimestre a aidé le KOSPI de la Corée du Sud à atteindre également son plus haut niveau depuis deux ans.

L'indice Straits Times de Singapour, qui fait la part belle aux banques et à l'immobilier, a progressé de plus de 3 % en autant de jours et a également atteint son plus haut niveau depuis deux ans.

"La liquidité mondiale reste abondante et avec le S&P (500) imprimant un nombre ridicule de records ces jours-ci... à un moment donné, les valorisations ailleurs seront suffisamment convaincantes", a déclaré Vishnu Varathan, économiste en chef chez Mizuho à Singapour.

Il a noté que la demande d'intelligence artificielle avait stimulé les fabricants de puces à Taïwan et en Corée du Sud, que la fixation des taux d'intérêt alimentait les bénéfices records des grandes banques de Singapour et que la faiblesse du yen avait donné un coup de pouce aux actions japonaises.

Les dépenses des ménages japonais ont chuté de manière inattendue en mai, selon des données gouvernementales publiées vendredi, ce qui complique les perspectives en matière de taux d'intérêt, d'autant plus que l'un des facteurs à l'origine de cette chute est la faiblesse du yen, qui a réduit le pouvoir d'achat des consommateurs.

Le yen a légèrement augmenté pour atteindre 160,9 pour un dollar. Les contrats à terme du FTSE ont ouvert en hausse de 0,3 % vendredi et les contrats à terme du S&P 500 étaient en légère hausse, ce qui suggère qu'un nouveau record pour l'indice boursier pourrait être atteint plus tard dans la journée.

L'EMPLOI AU CENTRE DE L'ATTENTION

Les données sur l'emploi aux États-Unis sont à la une du calendrier économique de vendredi. Un ralentissement des embauches et une légère hausse du chômage sont prévus, ce qui ouvrirait la porte à une réduction des taux d'intérêt américains.

Une série de données en demi-teinte, avec la mesure ISM américaine de l'activité des services tombant à son plus bas niveau depuis le milieu de l'année 2020 en début de semaine, a poussé les marchés à augmenter la probabilité d'une réduction des taux en septembre à 73 % et à évaluer à 47 points de base les réductions cette année.

Les rendements du Trésor américain à deux ans ont augmenté de 1,3 point de base à 4,71 % dans la matinée en Asie et les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de 2 points de base à 4,37 %.

Sur les marchés des devises, l'euro a atteint 1,0817 dollar alors que les sondages indiquent que le Parti national français d'extrême droite n'obtiendra pas la majorité absolue lors du second tour des élections législatives de dimanche.

"Si les sondages s'avèrent exacts, cela signifierait que les politiques les plus extrêmes d'expansion fiscale et de limitation de l'immigration ont peu de chances d'être adoptées", a déclaré Michael Wan, analyste chez MUFG.

Le dollar australien a atteint son plus haut niveau en six mois, à 0,6738 dollar, alors que les écarts de rendement ont évolué en sa faveur, soutenus par des paris selon lesquels la prochaine évolution des taux australiens pourrait être à la hausse étant donné que l'inflation s'avère tenace.

Sur le marché des matières premières, la baisse du dollar a permis à l'or de connaître sa plus forte hausse hebdomadaire depuis un mois, soit une augmentation de 1,4 % pour atteindre 2 357 dollars l'once. Le pétrole est le plus cher depuis avril, les contrats à terme sur le pétrole Brent se maintenant au-dessus de 87 dollars le baril après une baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis, ce qui suggère une demande ferme alors que la saison de conduite estivale aux États-Unis commence.

Le bitcoin a baissé de 2 % et s'est négocié près de son plus bas niveau en quatre mois, à 56 955 dollars.