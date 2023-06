La plupart des marchés boursiers de l'Asie-Pacifique ont augmenté jeudi, en raison de la diminution des paris sur une hausse des taux d'intérêt américains ce mois-ci et du soulagement suscité par l'adoption du projet de loi sur le plafond de la dette américaine par la Chambre des représentants.

Le dollar est tombé à son plus bas niveau en une semaine face au yen et est resté proche de son plus bas niveau en plus de deux mois face à l'euro après que des responsables de la Réserve fédérale, dont le gouverneur et le candidat à la vice-présidence Philip Jefferson, aient indiqué qu'une hausse des taux d'intérêt ne serait pas envisagée lors de la réunion des 13 et 14 juin.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement augmenté par rapport à leurs plus bas niveaux de près de deux semaines.

Les prix du pétrole brut se sont éloignés de leurs plus bas niveaux en quatre semaines après un retour surprise à la croissance dans une enquête privée sur l'activité des usines chinoises, alors qu'une réunion de l'OPEP+ se profile à l'horizon du week-end.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a gagné 0,45 %, rebondissant après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 22 mars lors de la séance précédente.

Le Nikkei japonais a gagné 0,29%, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,5% et que les blue chips de Chine continentale ont progressé de 0,53%.

Une Chambre des représentants divisée a adopté un projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars - et à éviter un défaut de paiement catastrophique - avec le soutien de la majorité des démocrates et des républicains, ce qui alimente l'optimisme quant à la possibilité d'un passage au Sénat avant le week-end.

"Ce projet de loi a été adopté à une très large majorité, et il y a suffisamment de soutien bipartisan pour qu'il soit difficile de croire qu'il ne s'agira pas d'une formalité au Sénat", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie en matière de change à la National Australia Bank.

"L'attention se porte sur les données à venir et sur la réunion de la Fed ce mois-ci", a ajouté M. Attrill.

Les marchés monétaires prévoient actuellement environ 38 % de chances pour une hausse le 14 juin, contre environ 70 % plus tôt dans la journée, après des chiffres de l'emploi inattendus.

Toutefois, peu après, le président de la Fed, M. Jefferson, a déclaré que le fait de ne pas relever les taux dans deux semaines donnerait aux responsables politiques le temps utile pour examiner davantage de données avant de prendre une décision. Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a également déclaré mercredi qu'il était pour l'instant enclin à soutenir un "saut" dans les hausses de taux.

Le dollar a peu changé à 139,435 yens après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 25 mai à 138,96 plus tôt dans la session.

L'euro est resté stable à 1,06905 dollar. Il a chuté jusqu'à 1,0635 $ mercredi pour la première fois depuis le 20 mars.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont légèrement augmenté à 3,6655% à Tokyo, après avoir chuté à 3,6140% la nuit dernière pour la première fois depuis le 18 mai.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour livraison en août ont augmenté de 46 cents, soit 0,63%, à 73,06 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 40 cents, soit 0,59%, à 68,49 dollars le baril.