Les marchés boursiers asiatiques ont légèrement baissé mardi, les données économiques montrant un ralentissement inattendu du secteur des services aux États-Unis, ce qui renforce les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait ne pas augmenter ses taux d'intérêt lors de sa réunion de la semaine prochaine.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,1% à 514,37. Le Nikkei de Tokyo a reculé de 0,22%, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200 a perdu 0,73% avant la décision de la Banque de réserve d'Australie (RBA) plus tard dans la journée.

Les actions chinoises ont reculé de 0,15 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,07 %.

Les données de la nuit ont montré que le secteur des services américain a à peine progressé en mai, les nouvelles commandes ayant ralenti, poussant une mesure des prix payés par les entreprises pour les intrants à un plus bas de trois ans, ce qui pourrait aider la Réserve fédérale dans sa lutte contre l'inflation.

Le secteur des services représente plus des deux tiers de l'économie américaine.

"L'indice envoie un autre signal que la demande se refroidit et que le resserrement cumulatif fonctionne à travers l'économie, donnant une marge de manœuvre à la Fed pour faire une pause en juin afin d'évaluer davantage les conditions", ont déclaré les stratèges de Saxo Markets dans une note à ses clients.

Une série de données économiques ainsi que la rhétorique dovish de la semaine dernière de la part des responsables de la Fed ont encouragé les paris sur le fait que la Fed s'abstiendra d'augmenter les taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin.

Les données de vendredi ont montré que les emplois non agricoles américains ont augmenté de 339 000 postes en mai, mais une hausse du taux de chômage à 3,7 %, son plus haut niveau depuis sept mois, a suggéré un assouplissement des conditions du marché de l'emploi.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent maintenant à 77 % les chances que la Fed ne bouge pas, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 36 % de chances enregistrés une semaine plus tôt.

"Le risque tactique pour les investisseurs en actions à très court terme est que la Fed saute une réunion et augmente les taux en juillet et non en juin", a déclaré Gary Dugan, CIO de Dalma Capital.

"Le dynamisme de la croissance, la question du plafond de la dette qui n'est plus d'actualité et la lenteur de la Fed pourraient déclencher une nouvelle hausse des actions.

Sur les marchés pétroliers, les prix ont baissé pour abandonner la plupart des gains de la session précédente après que le premier exportateur mondial, l'Arabie saoudite, ait déclaré qu'elle réduirait davantage sa production. Le pétrole brut américain a baissé de 0,25 % à 71,97 dollars le baril et le Brent était à 76,55 dollars, en baisse de 0,21 % sur la journée.

Les stratèges de Saxo ont déclaré que les inquiétudes concernant la récession, les signes plus fermes de réduction des taux de la Fed ou les mesures de relance de la Chine pourraient être nécessaires pour renverser le sentiment sur les marchés de l'énergie.

"Néanmoins, les risques d'un marché plus serré au second semestre demeurent, l'OPEP s'efforçant de garantir la stabilité du marché.

Sur le marché des devises, l'indice du dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à six grands pairs, s'est replié de 0,01 %. Le yen s'est affaibli de 0,04 % à 139,62 pour un dollar, tandis que la livre sterling a atteint 1,2436 $, en baisse de 0,01 % sur la journée.

Le dollar australien a baissé de 0,02% à 0,661 $, les traders attendant la décision de la banque centrale du pays.

"Nous nous attendons à ce que la RBA maintienne son taux d'escompte", ont déclaré les analystes de la Commonwealth Bank of Australia dans une note.

Mais la décision d'augmenter le salaire minimum de 5,75% à partir du 1er juillet augmente le risque que la RBA augmente le taux d'intérêt de 25 points de base, ont écrit les analystes de la CBA.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin était en dernier lieu à 25 657,98 $, après avoir décroché de plus de 5 % au cours de la nuit après que l'autorité américaine de réglementation des valeurs mobilières a poursuivi la bourse de cryptomonnaies Binance, dans un autre coup dur pour l'industrie.