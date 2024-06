Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers reculent mardi, inquiets de la dynamique économique aux Etats-Unis, tandis que la Bourse de Bombay a connu sa pire séance depuis quatre ans face à l'issue des élections législatives en Inde.

En Europe, Francfort cédait 0,93%, Paris lâchait 0,63%, Londres reculait de 0,37% et Milan chutait de 0,96% vers 11H30 GMT.

Après avoir terminé de façon mitigée lundi, les trois indices de Wall Street se dirigent vers une ouverture en baisse d'environ 0,4% mardi.

La publication d'une contraction de de l'activité manufacturière aux Etats-Unis en mai, sensiblement en-deçà des prévisions des économistes a semé le trouble sur les marchés.

Une faible dynamique économique est défavorable aux marchés boursiers car les prix des actions dépendent des bénéfices des entreprises.

Mais du point de vue du marché obligataire, "la combinaison d'une contraction plus rapide qu'attendu" de l'activité et de "pressions sur les prix plus faibles que prévu ont alimenté les anticipations que la Réserve fédérale (Fed) pourrait - éventuellement - baisser ses taux d'ici la fin de l'année", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Le taux d'intérêt de l'emprunt des Etats-Unis à dix ans a baissé lundi pour atteindre 3,28%, mardi il était stable vers 11H25 GMT.

A 14H00 GMT seront publiées des données sur le marché de l'emploi américain, avant le rapport, très scruté par les marchés, du département du Travail américain attendu vendredi.

La conférence de presse de la Banque centrale européenne de jeudi attirera aussi évidemment l'attention des investisseurs.

Les marchés indiens accueillent mal

En Inde, l'indice Nifty 50 a chuté de 5,93%, sa pire séance depuis mars 2020, et le Bombay Stock Exchange (BSE) de 6,14%, après de fortes hausses enregistrées lundi.

"Les premiers dépouillements des élections ont laissé entrevoir une victoire moins importante pour l'alliance au pouvoir de Modi" par rapport à ce qu'annonçaient les sondages dimanche soir, ont commenté les analystes de Deutsche Bank.

Après dépouillement des trois quarts des voix, le parti du Premier ministre indien Narendra Modi est en tête avec 38,1% des voix. Il pourrait ne pas emporter seul la majorité pour la première fois en une décennie.

Le groupe Adani, conglomérat familial, a vu les actions de ses différentes entités cotées à la Bourse de Bombay chuter d'environ 20%. Adani Enterprises a perdu 19,75% à 35,17 dollars (2.939 roupies), Adani Energy Solutions 20%, Adani Green Energy 19,20% et Adani Power Limited 17,27%.

Gautam Adani et Narendra Modi sont tous deux originaires de l'Etat du Gujarat et sont réputés proches.

Ailleurs en Asie, Tokyo a perdu 0,22%, Shanghai a avancé de 0,41% et Hong Kong a grappillé 0,22%.

Le pétrole creuse ses pertes

Les prix du pétrole creusaient leurs pertes mardi, dans la foulée de la réunion de l'Opep+ dimanche, interprétée par les investisseurs comme la perspective d'une augmentation de l'offre à venir, pouvant mener à un marché excédentaire.

Vers 11H25 GMT, le baril de WTI américain abandonnait 1,91% à 72,80 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord 1,58% à 77,12 dollars.

Dans leur sillage, les entreprises du secteur énergétique reculaient: TotalEnergies perdait 2,12%, BP 3,54%, Shell 1,96% et Eni 2,69%.

A contre courant, le groupe britannique de services pétroliers et énergétiques Petrofac s'envolait de 52% à Londres à la reprise de sa cotation après un mois de suspension et la publication d'une perte annuelle creusée mais d'un carnet de commande doublé.

Du côté des changes et du bitcoin

Sur le marché des changes, le dollar rendait 0,58% face au yen, à 155,17 yens pour un dollar vers 11H25 GMT.

L'euro reculait de 0,33% face au dollar, à un euro pour 1,0868 dollar.

Le bitcoin cédait 0,32% à 68'9876 dollars.

afp/jh