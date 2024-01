(Ajout de commentaires d'analystes, paragraphes 4, 7, détails sur les données économiques, paragraphes 5-6, mise à jour des prix)

* Les données sur l'emploi aux Etats-Unis réduisent les attentes de réduction des taux d'intérêt

* Wall Street reste calme avant la publication des résultats des grandes capitalisations.

* Le dollar se maintient dans une fourchette étroite avant la déclaration de la Fed

* Le pétrole grimpe en raison des tensions géopolitiques et des données économiques.

NEW YORK/LONDRES, 30 janvier (Reuters) - Les rendements des bons du Trésor à court terme ont augmenté et la jauge des actions mondiales a oscillé près de ses plus hauts niveaux en deux ans mardi, après que de solides données sur le marché du travail américain ont de nouveau souligné la résilience de l'économie et remis en question la date à laquelle la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt.

Le prix de l'or a atteint son plus haut niveau en deux semaines grâce à la détente du dollar et à la baisse des rendements du Trésor à long terme, alors que les investisseurs attendent les perspectives de la Fed sur les taux et l'économie lorsque la banque centrale américaine conclura mercredi sa première réunion de politique générale de l'année 2024.

Les traders de contrats à terme ont fortement augmenté la probabilité d'une absence de baisse des taux en mars à 58,3 % contre 52,9 % lundi, selon l'outil FedWatch de CME Group, un renversement par rapport aux chances de seulement 11,5 % à la fin de l'année 2023 que la Fed maintienne son taux cible à 5,25 %-5,50 %.

"Si vous êtes la Fed et que vous êtes confronté à la réalité de 'OK, la main-d'œuvre est toujours en assez bonne forme', peut-être que nous n'avons pas besoin de réduire tout de suite. C'est ce qui va être débattu au sein de la Fed maintenant", a déclaré Tom Porcelli, économiste en chef pour les États-Unis chez PGIM Fixed Income à Newark, dans le New Jersey.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 3,7 points de base pour atteindre 4,359 % après qu'un rapport du département du travail a montré que les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en décembre et que le mois précédent a été révisé à la hausse.

Mais ce qui a attiré l'attention de M. Porcelli, c'est ce que l'on appelle le différentiel de marché du travail dans un rapport du Conference Board, qui est basé sur l'opinion des personnes interrogées quant à l'abondance ou à la difficulté des emplois, qui s'est élargi à 35,7 ce mois-ci, contre 27,3 en décembre.

"Ce différentiel de main-d'œuvre correspond incroyablement bien au taux de chômage", a déclaré M. Porcelli. "Non seulement il s'est beaucoup amélioré, mais il s'est amélioré après ce qui a été une baisse de deux ans.

Le rendement des obligations de référence à 10 ans a rebondi après la publication des données sur l'emploi, puis a baissé. Il a perdu 3,4 points de base à 4,057 %.

Les actions américaines ont été mitigées, car les données économiques solides et leur impact sur les taux, ainsi que les craintes d'une baisse des bénéfices de l'une des sept sociétés Magnificent Seven (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA et Tesla), pourraient faire baisser les prix des actions.

"Le vrai problème actuellement, ce sont les bénéfices. Nous sommes au cœur de la saison des résultats et vous avez de grandes entreprises qui publient leurs résultats après la clôture, Google et Microsoft", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

"Il y a une certaine nervosité à l'idée que l'une de ces sociétés puisse manquer son coup et que cela puisse faire chuter non seulement cette société, mais aussi d'autres", a ajouté M. Ghriskey.

L'indice mondial MSCI tous pays confondus s'est égaré à l'ouverture des marchés américains, en baisse de 0,02 %, après avoir évolué de justesse en territoire positif, à son plus haut niveau depuis janvier 2022.

L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,34 %, l'indice S&P 500 a perdu 0,03 % et l'indice Nasdaq Composite a chuté de 0,73 %. En Europe, l'indice pan-régional STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,16% après avoir touché un nouveau plus haut de deux ans.

Plus tôt en Asie, les actions régionales ont chuté sur fond d'inquiétudes croissantes concernant le secteur immobilier chinois après que la liquidation de China Evergrande ait été ordonnée lundi.

Le dollar a légèrement baissé face à l'euro et augmenté face au yen, mais n'a pas réussi à trouver une direction forte avant la conclusion de la réunion de politique de la Fed et la conférence de presse du président Jerome Powell.

L'indice du dollar, une mesure de la monnaie américaine contre six autres, a baissé de 0,048%, tandis que l'euro a augmenté de 0,1% à 1,0844 $. Le yen s'est affaibli de 0,07% à 147,63 pour un dollar.

Cependant, les marchés sont restés sur le qui-vive, les tensions au Moyen-Orient ayant maintenu le prix du Brent au-dessus de 80 dollars le baril.

Les décisions de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt et les données sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de janvier, vendredi, sont les autres événements à risque de cette semaine pour les investisseurs.

Les prix du pétrole ont rebondi après des pertes antérieures qui avaient été limitées par les craintes concernant l'offre, alimentées par l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 7,82 dollars le baril, en hausse de 1,04 dollar, et le Brent a augmenté de 47 cents pour s'établir à 82,87 dollars le baril.

Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis à 2 050,90 dollars l'once, soit une hausse de 0,3 %.