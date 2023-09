Les prix de la plupart des métaux non ferreux ont chuté ce jeudi, plombés par la fermeté du dollar qui rend les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises, le cuivre et le plomb étant également sous pression en raison de stocks plus importants.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a chuté de 0,6% à 8 299,50 dollars la tonne métrique à 03h21 GMT. Le contrat de cuivre d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,2% à 68 650 yuans (9 403,59 dollars) la tonne.

L'indice du dollar a atteint son niveau le plus élevé depuis le 9 mars après que la Réserve fédérale américaine ait durci sa politique monétaire qui, selon ses responsables, peut réussir à réduire l'inflation sans détruire l'économie ou conduire à des pertes d'emplois importantes.

Les stocks dans les entrepôts du LME < MCUSTX-TOTAL> ont également pesé sur les prix du cuivre en augmentant à 155 700 tonnes, le niveau le plus élevé depuis mai 2022.

Le contrat de cuivre au comptant du LME se négociait avec une décote de 64 dollars la tonne par rapport au contrat de trois mois < CMCU0-3>, la plus forte décote depuis le 23 mai, ce qui indique une offre abondante à court terme.

Les tensions sur le plomb se sont atténuées au LME, le contrat cash-to-three se négociant avec une prime de 1 $, contre 63 $ le 5 septembre, alors que les stocks de plomb dans les entrepôts du LME ont bondi à 73 875 tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis juillet 2021.

L'aluminium du LME a baissé de 0,5% à 2 244,50 dollars la tonne, le nickel a baissé de 0,9% à 19 420 dollars, le zinc a baissé de 1,4% à 2 519 dollars, le plomb a perdu 0,5% à 2 202,50 dollars et l'étain a perdu 0,3% à 26 065 dollars.

Le nickel du SHFE a chuté de 3,3 % à 158 090 yuans, le plomb a perdu 1,8 % à 16 975 yuans, l'étain a perdu 0,5 % à 220 830 yuans, tandis que l'aluminium du SHFE a augmenté de 1 % à 19 430 yuans la tonne et le zinc a progressé de 0,4 % à 21 735 yuans.

($1 = 7,3004 yuan) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Varun H K)