Les rendements des obligations d'État de la zone euro étaient un peu plus bas lundi, les investisseurs essayant de digérer l'impact de la tentative d'assassinat du candidat à la présidence américaine Donald Trump et attendant une réunion de la Banque centrale européenne.

Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans, la référence pour la zone euro élargie, a augmenté à l'ouverture, mais était en dernier lieu en baisse d'un cheveu à 2,49%, évoluant largement en ligne avec son homologue américain.

Le rendement de référence des obligations du Trésor américain à 10 ans a d'abord augmenté de 5 points de base et était en dernier lieu en hausse de 3 points de base à 4,22 %, les investisseurs ayant parié que la fusillade augmentait les chances de victoire de Trump et la probabilité de politiques qui feraient augmenter la dette publique et attiseraient l'inflation.

"Alors qu'une hausse des rendements à long terme est intuitivement logique dans le cadre d'un 'Trump trade', le fait que l'action sur les prix de la part du marché plus largement ne résonne pas avec ce thème soulève un point d'interrogation sur la durabilité du ton baissier dans les revenus fixes", ont déclaré les analystes de Rabobank dans une note, qui ont déclaré que les mouvements étaient plus "incohérents".

Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

"L'idée qu'une présidence Trump est mauvaise pour les obligations en raison des dépenses élevées néglige le fait qu'elle promet également d'attiser les tensions géopolitiques, ce qui tendrait à indiquer une demande plus élevée", ont-ils déclaré.

Ils ont ajouté que la tentative d'assassinat "renforce les chances de Trump, mais évoque également le potentiel de violence et de troubles dans une société profondément polarisée (dont l'intensification aurait pour effet de stimuler les valeurs refuges partout)".

RÉUNION DE LA BCE

Les investisseurs en obligations de la zone euro ont dû digérer quelques développements et données économiques plus proches de chez eux, mais ils ont eu peu d'impact sur le marché.

La production industrielle de la zone euro a diminué de 0,6 % en mai par rapport au mois précédent, tout en chutant de 2,9 % en glissement annuel, selon les données de l'agence statistique de l'Union européenne Eurostat.

Le directeur de la Cour des comptes française a déclaré lundi que le pays ne disposait plus d'aucune marge de manœuvre financière dans son budget et qu'il devait se concentrer d'urgence sur la réduction de sa dette.

Les obligations d'État françaises évoluent parallèlement à celles de l'Allemagne, avec un rendement à 10 ans en baisse de près d'un point de base à 3,15 %, laissant l'écart entre les deux stables à 65 points de base.

Il a été surveillé de près depuis qu'il a dépassé les 80 points de base à l'approche des élections législatives, mais il s'est resserré depuis.

Le principal événement de la semaine pour les obligations européennes est la réunion de la BCE de jeudi.

La banque centrale a réduit ses taux en juin pour la première fois depuis cinq ans, mais ne devrait pas modifier sa politique cette semaine. Alors que les investisseurs sont à l'affût d'indices sur la possibilité d'une nouvelle baisse en septembre, la présidente Christine Lagarde évitera probablement de faire des déclarations sur les mesures à venir.

Le marché des produits dérivés montre actuellement que les opérateurs s'attendent à au moins une nouvelle baisse de taux de la part de la BCE, avec une probabilité raisonnable d'une autre baisse avant la fin de l'année.

Le rendement à 10 ans de l'Italie a baissé de 2,5 points de base à 3,77 %, ce qui réduit de 3 points de base la prime par rapport aux rendements des Bunds allemands, à 128 points de base. (Reportage d'Amanda Cooper et Alun John ; Rédaction de Bernadette Baum, Angus MacSwan et Alison Williams)