Les rendements des obligations souveraines de la zone euro ont été mitigés lundi, alors que les marchés attendent de nouvelles données économiques plus tard dans la semaine, qui pourraient fournir des indices sur la trajectoire monétaire de la Banque centrale européenne.

Les rendements à court terme ont atteint de nouveaux sommets en début de séance, les responsables de la BCE et de la Réserve fédérale ayant prévenu que la voie de l'assouplissement monétaire restait incertaine.

Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a réaffirmé vendredi dernier qu'elle ne voyait pas d'amélioration de l'inflation cette année et qu'elle restait disposée à relever les taux si les progrès s'arrêtaient ou s'inversaient.

Les investisseurs s'attendent à ce que les prix des obligations restent dans une fourchette avant les données de jeudi de la BCE sur les salaires négociés et l'indice des directeurs d'achat de la zone euro, qui seront essentiels pour fournir des indices supplémentaires sur le cycle monétaire dans la zone euro.

Les marchés suivront de près le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed mercredi, même si les remarques récentes des décideurs ont déjà donné une image claire de l'orientation de la politique monétaire.

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, plus sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, est resté stable à 2,98 %, après avoir atteint 3,008 %, un nouveau sommet en deux semaines et demie.

Les discours des membres du conseil d'administration de la BCE, François Villeroy de Galhau et Isabel Schnabel, après les données de jeudi, "pourraient être plus intrigants quant au rythme de l'assouplissement futur de la BCE", a déclaré Christoph Rieger, responsable de la recherche sur les taux et le crédit à la Commerzbank.

"La réunion du G7 (ministres des finances et gouverneurs de banques centrales) en fin de semaine ajoutera de la couleur du point de vue de la politique internationale", a-t-il ajouté.

Les marchés ont évalué à environ 65 points de base (pb) les réductions de taux de la BCE en 2024, ce qui implique deux réductions de taux de 25 pb et une probabilité de 60 % d'une troisième mesure d'ici la fin de l'année.

Les rendements allemands à 10 ans, la référence de l'Union européenne, ont augmenté d'un point de base pour atteindre 2,52 %.

"La position de la Fed n'est pas devenue hawkish", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

"Les commentaires récents des responsables de la Fed, y compris le président Jerome Powell, se sont principalement concentrés sur l'attente de plus de preuves d'un ralentissement de l'inflation, après des données plus fortes que prévu au cours du premier trimestre de cette année", a-t-il ajouté.

Certains analystes ont fait valoir qu'une hausse des rendements américains la semaine dernière après des prix à l'importation plus élevés que prévu était un rappel que les marchés craignent toujours des pressions inflationnistes et qu'une baisse des rendements est peu probable à moins que les chiffres économiques ne montrent une faiblesse persistante.

Le dollar a augmenté jeudi après que les données sur les prix à l'importation aient suscité des inquiétudes quant à la possibilité pour la Fed de retarder ses plans de réduction des taux d'intérêt.

Le rendement italien à 10 ans a augmenté d'un point de base pour atteindre 3,81%.

L'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes - une mesure de la prime de risque que les investisseurs recherchent pour détenir des obligations des pays les plus endettés de la zone euro - était de 129 points de base. (Rapport de Stefano Rebaudo, édition de Kirsten Donovan et Peter Graff)