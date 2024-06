Les offres d'emploi aux États-Unis ont chuté plus que prévu en avril pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans, signe que les conditions du marché du travail s'assouplissent d'une manière qui pourrait aider la Réserve fédérale à lutter contre l'inflation.

Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont diminué de 296 000 pour atteindre 8,059 millions le dernier jour d'avril, le niveau le plus bas depuis février 2021, a déclaré le Bureau des statistiques du travail du département du Travail dans son rapport Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

Les données de mars ont été révisées légèrement à la baisse et font état de 8,355 millions de postes non pourvus au lieu des 8,488 millions précédemment annoncés. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 8,355 millions de postes à pourvoir en avril. Le nombre de postes vacants a atteint le chiffre record de 12,0 millions en mars 2022.

Le nombre de personnes ayant quitté leur emploi a augmenté de 98 000 pour atteindre 3,507 millions en avril.

La semaine prochaine, les responsables de la Réserve fédérale devraient laisser le taux directeur de la banque centrale américaine dans la même fourchette de 5,25 % à 5,50 %, où il se trouve depuis juillet dernier. Ils ont déclaré qu'une réduction des taux attendrait probablement que les données montrent que l'inflation, après avoir été plus forte que prévu au cours du premier trimestre, se rapproche de l'objectif de 2 %. Les responsables de la Fed ont déclaré que seul un affaiblissement inattendu et significatif du marché du travail pourrait déclencher une baisse des taux plus tôt que prévu.

Jusqu'à présent, ils ont accueilli les signes de ralentissement du marché du travail comme un signe de rééquilibrage qui atténue la pression à la hausse sur les prix.

Les marchés financiers tablent sur une première baisse des taux en septembre et une seconde en décembre. (Reportage d'Ann Saphir ; Rédaction d'Andrea Ricci et Chizu Nomiyama)