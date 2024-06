Comme beaucoup d'entreprises pendant la pandémie, Worxbee, une petite entreprise qui propose des services d'assistanat virtuel, a fait appel à des collaborateurs lorsque la directrice générale, Kenzie Biggins, a estimé qu'elle avait trouvé le bon candidat.

Avec un pic de 11 personnes, l'embauche s'est finalement avérée excessive, et Kenzie Biggins ne compte plus que six employés, principalement en raison des départs naturels. Elle a l'intention d'utiliser la technologie et une gestion plus intelligente pour maintenir ce niveau.

"Nous n'envisageons pas d'embaucher", a déclaré Mme Biggins, dont l'entreprise située à Greenville, en Caroline du Sud, met en relation des assistants de direction avec des cadres qui en ont besoin.

"Nous cherchons à améliorer notre efficacité pour réduire nos coûts... Les prix se sont envolés pendant la pandémie. Une fois que nous aurons augmenté tous ces salaires, nous ne pourrons plus faire marche arrière", a-t-elle déclaré. "Je pense que les gens doivent prendre des décisions difficiles sur la manière d'être plus efficaces avec ce qu'ils ont.

Si l'on se souvient des années de pandémie pour les pénuries de main-d'œuvre et la grande démission, la prudence dont font preuve aujourd'hui Mme Biggins et d'autres dirigeants de petites entreprises américaines pourrait indiquer qu'une grande rationalisation est en train de prendre forme.

Son approche prudente pourrait également commencer à se refléter dans des statistiques plus générales, renforçant ce que les responsables de la Réserve fédérale estiment être un assouplissement progressif du marché de l'emploi.

Bien que cela puisse être un avantage pour leurs efforts de lutte contre l'inflation, cela pourrait peser sur la perception qu'a le public de la gestion économique du président Joe Biden à l'approche des élections de novembre, si une croissance plus faible des salaires s'ajoute au contrecoup des hausses de prix excessives qui continuent de peser sur ses résultats dans les sondages.

TOMBER À ZÉRO

Les données sur l'emploi américain pour le mois de mai seront publiées vendredi, et les économistes interrogés par Reuters estiment que 185 000 emplois ont été créés le mois dernier, ce qui reste supérieur à la moyenne mensuelle des années précédant la pandémie. Le taux de chômage devrait s'établir à 3,9 %, soit un peu plus qu'il y a un an, mais moins que les moyennes historiques.

Mais le paysage est peut-être en train de changer.

Une enquête de la National Federation of Independent Business (Fédération nationale des entreprises indépendantes) sur les intentions d'embauche des petites entreprises est proche de son niveau le plus bas depuis le début de la pandémie, ce qui a conduit Oliver Allen, économiste principal pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics, à écrire récemment : "La pression exercée sur les petites entreprises semble être plus forte que jamais : "La pression exercée sur les petites entreprises semble les inciter à réduire leurs embauches".

Notant que l'enquête de la NFIB s'aligne bien sur la croissance de la masse salariale dans les quatre mois à venir, M. Allen a déclaré qu'elle était désormais compatible avec une "croissance de l'emploi privé tombant à zéro au cours des prochains mois".

Dans la dernière enquête gouvernementale sur les prix des intrants des entreprises, la baisse des coûts payés par les sociétés de recrutement indique un ralentissement de la croissance des salaires, tandis que la part des emplois temporaires dans l'ensemble du marché de l'emploi est tombée bien en dessous des pics des trois derniers cycles économiques. Les embauches temporaires permettent aux entreprises de faire face aux tensions sur le marché du travail, et leur diminution est considérée comme un signe de ralentissement économique.

Une nouvelle série de données de la Fed de Philadelphie, mesurant le taux de changement d'emploi, va dans le même sens. À l'instar du populaire "taux de démission", la nouvelle estimation des transitions directes d'un employeur à l'autre se concentre uniquement sur les personnes qui quittent un poste pour un autre, à l'exclusion des retraités, par exemple. Après avoir augmenté pendant la période de remaniement pandémique du marché du travail, le taux a baissé pour atteindre des niveaux plus typiques de la faiblesse du marché de l'emploi qui a suivi la récession de 2007-2009.

Ufuk Akcigit, professeur d'économie à l'université de Chicago, qui a mis au point un indice d'embauche pour les petites entreprises en utilisant des données anonymes sur les salaires des clients du logiciel de comptabilité QuickBooks d'Intuit, a déclaré qu'il y avait eu une baisse constante de l'emploi dans les entreprises employant de un à neuf travailleurs depuis l'année dernière, avec des emplois dans ces entreprises en baisse de 2,3 % en mai par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 12,7 millions.

L'entreprise de traitement des salaires ADP a également fait état d'une baisse des embauches dans les petites entreprises dans sa dernière enquête mensuelle, la première en six mois.

Les tensions au sein de ces petites entreprises, coincées entre l'inflation et les hausses de taux d'intérêt de la Fed, "signalent des changements économiques plus larges avant qu'ils ne deviennent apparents sur le marché du travail dans son ensemble", a déclaré M. Akcigit.

MAINTENIR LE NIVEAU

Les embauches régulières et un taux de chômage inférieur à 4 % depuis plus de deux ans ont été présentés par M. Biden comme une victoire économique majeure. Les créations d'emplois ont été massives pendant la réouverture de la pandémie, la moyenne sur trois mois dépassant les 700 000 à un moment donné. Bien que le taux trimestriel soit revenu à un niveau plus normal de 242 000 en avril, il reste supérieur à la moyenne mensuelle de 183 000 enregistrée au cours de la décennie 2010-2019.

Les responsables de la Fed estiment que l'embauche doit probablement ralentir pour que l'inflation revienne à son objectif de 2 % et s'y maintienne, bien qu'ils ne soient pas certains de l'ampleur de ce ralentissement. L'augmentation de l'immigration, par exemple, peut avoir augmenté le nombre de nouveaux emplois que l'économie peut créer sans accroître la pression pour augmenter les salaires et les prix.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré la semaine dernière que "la question centrale" pour la Fed est de savoir si un affaiblissement du marché de l'emploi sera nécessaire pour réduire l'inflation par rapport à son niveau actuel de 2,7 % - un coût que les responsables de la Banque centrale craignaient de devoir supporter, mais qu'ils pensaient pouvoir éviter après la forte baisse de l'inflation l'année dernière, sans augmentation du chômage.

"Ce que tout le monde essaie de comprendre maintenant, c'est si nous revenons au compromis traditionnel entre l'emploi et l'inflation", a déclaré M. Goolsbee sur CNN. a déclaré M. Goolsbee sur CNN International. "C'est la question centrale dans notre réflexion sur la macroéconomie.

La Fed se réunit la semaine prochaine, les 11 et 12 juin. Les décideurs politiques sont presque certains de maintenir le taux d'intérêt de référence dans la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 % fixée en juillet dernier, mais ils publieront de nouvelles projections indiquant s'ils prévoient toujours de réduire les taux, et dans quelle mesure, avant la fin de l'année.

Une forte baisse des embauches est l'un des facteurs qui pourraient inciter les autorités à opter pour une réduction plus rapide des coûts d'emprunt.

Que le taux de chômage lui-même augmente ou non, la tendance à embaucher et à "thésauriser" les travailleurs, fréquente au lendemain de la pandémie, semble s'être atténuée.

Le taux d'embauche des entreprises privées est maintenant comparable à celui d'avant la pandémie.

Howard Hsu, investisseur ou partenaire de six restaurants d'Atlanta, dont le Lazy Betty, étoilé au Michelin, a déclaré que l'état d'esprit concernant le recrutement a changé depuis l'effondrement et le rebond de la pandémie, lorsque les services en personne ont d'abord été évités en raison des risques pour la santé, avant d'être adoptés lors d'une réouverture économique.

"La situation est certainement meilleure aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il est beaucoup plus facile" de trouver du personnel, a déclaré M. Hsu, qui, comme M. Biggins, est membre d'un conseil de petites entreprises qui conseille Intuit.

"Les choses se stabilisent... L'économie en général va bien", a-t-il déclaré, alors que l'objectif en matière de personnel dans les restaurants dont il s'occupe est de "maintenir le niveau".