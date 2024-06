Le prix de l'or a baissé jeudi après que les traders aient évalué les projections de taux d'intérêt mises à jour par les responsables de la Réserve fédérale, qui ne prévoient qu'une seule réduction des taux d'intérêt américains cette année.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,5% à 2 311,50 dollars l'once, à 0134 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 1,2% à 2 327,20 dollars.

* Le dollar s'est renforcé de 0,1%, rendant le lingot moins attractif pour les détenteurs d'autres devises, alors que le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans a également augmenté...

* La Fed américaine a maintenu les taux d'intérêt inchangés mercredi, tandis que les décideurs politiques ont indiqué qu'ils ne prévoyaient de réduire les taux qu'une seule fois en 2024.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les perspectives d'inflation offertes par la Fed sont "une prévision assez conservatrice" qui pourrait ne pas être confirmée par les données à venir et qui est sujette à révision.

* Jerome Powell a ajouté que les données sur l'indice des prix à la consommation, meilleures que prévu, étaient accueillies favorablement par les autorités.

* L'indice global des prix à la consommation est resté stable d'un mois sur l'autre en mai, en deçà des attentes d'un gain de 0,1 %. Les prix de base ont augmenté de 0,2 %, également en dessous des projections des économistes pour une augmentation de 0,3 %.

* Le rallye fulgurant de l'or vers des records successifs montre tous les signes d'une poursuite au second semestre 2024, car les arguments fondamentaux en faveur du lingot restent fermement en place, bien que les 3 000 dollars l'once semblent hors de portée, ont déclaré les négociants et les experts de l'industrie.

* L'inflation des prix à la consommation en Chine s'est maintenue en mai tandis que les baisses des prix à la production se sont atténuées, mais la tendance sous-jacente suggère que Pékin devrait faire plus pour soutenir la faible demande intérieure et une reprise économique inégale.

* La Chine est le plus grand acheteur officiel d'or.

* L'argent au comptant a chuté de 2,6 % à 28,94 dollars l'once, le platine a baissé de 1,6 % à 950,50 dollars et le palladium a perdu 1 % à 897,25 dollars.

(Reportage de Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; Editing de Sherry Jacob-Phillips)