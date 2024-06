Les régulateurs bancaires américains ne s'entendent pas sur la voie à suivre en ce qui concerne les règles visant à assouplir les augmentations de capital des banques, certains souhaitant permettre à Wall Street de faire part de ses commentaires après que le secteur a vigoureusement réagi, ont déclaré cinq personnes au fait de la question.

La Réserve fédérale, qui dirige le projet, envisage de reproposer la règle de la "fin de la partie de Bâle", tandis que la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ne souhaitent pas s'engager dans cette voie, ont déclaré ces personnes.

Ces trois agences ont passé les derniers mois à étudier des dizaines de commentaires critiquant leur proposition de juillet 2023 et à envisager des changements. Une fois que les agences se seront mises d'accord sur un projet remanié, elles devront décider de finaliser les règles et de les faire entrer en vigueur, ou de les reproposer, ce qui permettra d'obtenir une deuxième série de commentaires.

Une nouvelle proposition comportant des changements importants peut ajouter des mois à un processus déjà long et complexe.

Les responsables de la Fed pensent que le fait de rééditer la proposition et de permettre aux banques de Wall Street, qui ont déclaré que les règles nuiraient aux prêts et à l'économie, de commenter les changements apportés au projet, réduirait le risque qu'ils utilisent pour annuler la version finale, ont déclaré trois des sources.

Mais les responsables de la FDIC et de l'OCC estiment qu'il n'y a pas de nécessité légale de reproposer la règle et que le faire à quelques mois de l'élection présidentielle pourrait mettre en péril le projet, a déclaré une personne. Ils craignent que le candidat républicain présumé à l'élection présidentielle, Donald Trump, ne confie le contrôle des agences à des républicains qui s'opposent à la règle s'il accède à la Maison Blanche.

Les sources, qui comprennent des responsables de l'industrie et de la réglementation, ont demandé à ne pas être identifiées pour discuter des discussions privées.

"La reproposition prend du temps", a déclaré Todd Phillips, professeur de droit bancaire à l'université d'État de Géorgie et ancien avocat de la FDIC, généralement favorable à des règles plus strictes. "Reproposer Bâle maintenant, c'est l'empêcher d'être finalisé".

Le débat sur la manière de procéder est important, car les trois régulateurs ont généralement pour priorité d'agir de concert afin de fournir aux banques des règles cohérentes.

La proposition de Bâle met en œuvre les normes internationales de fonds propres adoptées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire à la suite de la crise financière mondiale. L'Union européenne a annoncé mardi qu'elle repoussait d'un an, à janvier 2026, l'entrée en vigueur d'un élément essentiel de ses réformes de Bâle

DES LIQUIDITÉS À PROFUSION ?

Reuters a rapporté en mars que les agences prévoyaient des changements significatifs, tandis que le Wall Street Journal a rapporté le mois dernier qu'elles pourraient réduire de moitié l'impact sur le capital, mais qu'elles n'étaient pas décidées à le reproposer. Les détails de la réflexion des fonctionnaires et la raison de l'impasse sont rapportés ici pour la première fois.

Les porte-parole des trois agences se sont refusés à tout commentaire.

"Si une reproposition s'avère appropriée, nous la ferons", a déclaré Michael Barr, vice-président chargé de la supervision, aux législateurs en mai.

La question de savoir s'il faut ou non reproposer Bâle est essentielle pour sa solidité et sa durabilité. Dans sa version initiale proposée il y a près d'un an, l'accord de Bâle augmenterait les fonds propres des banques d'environ 16 %. Les régulateurs affirment que les fonds propres supplémentaires permettront de se prémunir contre les risques imprévus, tandis que les banques de Wall Street affirment que cela les obligerait à réorganiser leurs activités et à réduire leurs prêts.

Selon trois sources, le secteur a obtenu des concessions majeures qui pourraient ramener le chiffre des fonds propres à moins de 10 %, mais les banques continuent de faire pression pour obtenir une nouvelle proposition qui leur donnerait une nouvelle occasion de l'assouplir encore davantage.

Les banques de Wall Street ont menacé d'intenter une action en justice si les agences ne font pas de nouvelle proposition, alléguant qu'elles ont violé une loi fédérale qui exige des agences qu'elles justifient les nouvelles règles et qu'elles accordent du temps au public pour qu'il fasse part de ses commentaires.

Les banques affirment qu'elles ont déjà beaucoup d'argent et que les agences n'ont pas fourni de raison économique pour justifier la règle.

Les fonctionnaires de la Fed pensent que la reproposition permettrait de répondre à cette plainte, mais les fonctionnaires de la FDIC et de l'OCC estiment que les revendications des banques ne sont pas valables et qu'il n'y a pas de nécessité légale de reproposer, ont déclaré trois sources. La Fed prévoit également de publier une étude d'impact quantitative analysant l'impact potentiel du plan.

Les agences ont accepté d'assouplir la manière dont les banques calculent les pertes potentielles liées aux risques opérationnels, qui constituent l'élément le plus coûteux de la proposition, et la manière dont elles évaluent le risque de crédit, ont indiqué trois des sources.

Elles débattent encore de la mesure dans laquelle elles devraient assouplir les règles plus strictes de modélisation du risque de marché, la FDIC et l'OCC faisant pression pour préserver le langage original de la règle, ont déclaré deux des personnes.

DRAMA FDIC

L'agitation au sein de la FDIC, où une enquête accablante a mis en évidence des manquements généralisés, est également un facteur susceptible de compliquer les négociations de Bâle. Cédant à la pression politique croissante, le président de la FDIC, Martin Gruenberg, a déclaré le mois dernier qu'il démissionnerait une fois que le Sénat aurait confirmé son successeur.

Longtemps critique à l'égard de Wall Street, M. Gruenberg est le moins compréhensif à l'égard des plaintes des banques et a poussé les régulateurs à adopter une ligne dure, selon trois sources. Il s'oppose fermement à la reproposition du projet, a déclaré l'une des sources.

Certains analystes et cadres du secteur estiment qu'il pourrait être encore plus motivé pour pousser la Fed à finaliser le nouveau projet.

Il est peu probable qu'un successeur moins expérimenté s'attaque à "la puissante Fed", a écrit Ian Katz, directeur général de Capital Alpha Partners, dans une note le mois dernier.

M. Gruenberg n'a pas fourni de commentaire pour cet article, mais il a déclaré le mois dernier que les régulateurs souhaitaient finaliser rapidement la règle.

La Fed doit également négocier des politiques internes délicates. Deux gouverneurs ont voté contre la proposition initiale de Bâle, dans une rare manifestation de dissidence au sein du conseil de la banque centrale. M. Barr et le président de la Fed, Jerome Powell, ont tous deux déclaré qu'ils souhaitaient un "large consensus" sur la règle, mais pour y parvenir, il faudra peut-être pousser l'OCC et la FDIC à faire une nouvelle proposition. (Reportage de Pete Schroeder ; édition de Michelle Price et Anna Driver)