La Réserve fédérale et deux autres régulateurs américains s'orientent vers un nouveau plan qui réduirait de manière significative l'augmentation de capital de près de 20 % imposée aux plus grandes banques du pays, à la suite des efforts de lobbying déployés par les PDG du secteur, comme Jamie Dimon de JPMorgan Chase, a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

Les hauts fonctionnaires des trois agences impliquées dans les règles de capital en suspens - la Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) - discutent toujours des révisions techniques et de fond et il n'y a aucune garantie qu'un accord soit atteint, a rapporté le WSJ.

La Fed, la FDIC et l'OCC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Les trois régulateurs bancaires, sous la houlette de la Fed, ont dévoilé en juillet dernier une proposition de révision de la manière dont les banques disposant de plus de 100 milliards de dollars d'actifs calculent les liquidités qu'elles doivent mettre de côté pour absorber les pertes potentielles.