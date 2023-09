Les rendements des obligations du Trésor américain ont atteint mardi un niveau inégalé depuis les premières secousses de la crise financière mondiale de 2007-2008, alors que les craintes croissantes de voir les taux rester élevés plus longtemps ont semé la panique dans les actifs à risque du monde entier et poussé le dollar à son plus haut niveau depuis dix mois.

Les indices boursiers asiatiques et européens ont chuté, les actions américaines devant suivre le mouvement, et le pétrole brut a reculé après avoir atteint des sommets de dix mois à la suite des remarques des responsables de la Réserve fédérale qui ont entraîné une pentification baissière de la courbe des rendements américains.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint 4,566 %, un sommet en 16 ans, tandis que les nombreuses ventes aux enchères de titres du Trésor américain cette semaine et les craintes d'une fermeture du gouvernement américain ont alimenté l'humeur sceptique.

Les rendements obligataires de la zone euro se sont également maintenus près de leurs plus hauts niveaux pluriannuels, l'idée selon laquelle les banques centrales maintiendront les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps restant d'actualité.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, l'indice de référence de la zone euro, a peu changé au cours de la journée à 2,789 %, après avoir brièvement atteint un sommet de 12 ans de 2,813 % au début des échanges.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six grands marchés développés, y compris l'euro et le yen - a augmenté de 0,2 % pour atteindre 106,2, son plus haut niveau depuis novembre 2022, alors que la plus grande économie du monde continue de surperformer.

L'indice de référence STOXX des 600 actions européennes a reculé de 0,4 %, parallèlement à une baisse antérieure de l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique.

Le Nikkei de Tokyo a perdu 0,93 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a glissé de 0,98 % et que les blue chips de Chine continentale ont reculé de 0,4 %.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé de 0,7 %, après une hausse de 0,4 % de l'indice S&P 500 au cours de la nuit.

Les traders estiment désormais que les chances d'une nouvelle hausse d'un quart de point de la Fed d'ici janvier sont infimes et ont repoussé le début probable des réductions de taux à l'été.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré lundi que le maintien de l'inflation au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale constituait un risque plus important que le ralentissement de l'économie par la politique rigoureuse de la Fed.

CRAINTES D'UNE FERMETURE

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que d'autres hausses de taux sont probablement nécessaires compte tenu de la résistance surprenante de l'économie américaine.

La nervosité autour de la dette publique américaine est exacerbée par les efforts de la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, pour proposer cette semaine de fortes réductions de dépenses, qui n'ont aucune chance de devenir une loi mais pourraient déclencher une fermeture partielle du gouvernement d'ici dimanche prochain.

Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux pourraient être mis au chômage technique et les services publics suspendus si le Congrès n'est pas en mesure de financer le nouvel exercice budgétaire qui commence le 1er octobre.

Depuis le milieu du mois, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont également évoqué des taux d'intérêt plus élevés pour une période plus longue lors de leurs réunions de politique générale.

La surperformance relative de l'économie américaine - les investisseurs pariant de plus en plus sur un atterrissage en douceur alors que la croissance dans la zone euro et en Grande-Bretagne stagne - a soutenu le dollar par rapport à ces monnaies.

L'euro s'est replié de 0,08 % à 1,0584 dollar, se rapprochant du niveau le plus bas de la nuit, à savoir 1,0575 dollar, niveau atteint pour la dernière fois à la mi-mars.

La livre sterling a reculé de 0,23% à 1,2185 dollar, se rapprochant ainsi de son plus bas niveau de six mois de lundi, à 1,21945 dollar.

Le dollar s'est également maintenu près d'un pic de 11 mois à 148,97 yens depuis la nuit dernière, augmentant le risque d'une intervention des autorités japonaises.

L'or a légèrement baissé à 1 913,31 dollars, prolongeant sa chute depuis les 1 947 dollars de la semaine dernière.

Le pétrole brut est resté faible en raison des craintes que la demande de carburant soit freinée par les principales banques centrales qui maintiennent des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps, même si l'on s'attend à ce que l'offre soit serrée.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 97 cents à 92,32 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate se négociaient 92 cents plus bas à 89,76 dollars.