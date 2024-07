Le dollar a été soutenu par la hausse des taux d'intérêt américains et les monnaies à faible rendement, comme le yuan chinois et le yen japonais, ont été mises à mal mardi, à leur plus bas niveau depuis 1986.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté de près de 14 points de base pour atteindre 4,479 % dans la nuit, les analystes attribuant ce mouvement aux attentes d'une victoire de Donald Trump à la présidence des États-Unis et d'une augmentation des droits de douane et des emprunts d'État. Mardi, le taux était à 4,443 % au cours des heures d'ouverture en Asie.

Alors que le dollar a augmenté, l'euro a repris une partie de son petit rallye alors que le premier tour des élections françaises s'est avéré plus ou moins conforme aux sondages. La monnaie unique était en baisse de 0,11 % à 1,07287 $.

"La meilleure performance de Trump (lors du débat) par rapport au président Joe Biden a renforcé les attentes selon lesquelles l'inflation pourrait s'accélérer, les courbes de rendement se raidir davantage et le dollar pourrait continuer à se négocier à un prix élevé", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC.

Le yen a chuté à 161,745 pour un dollar mardi, son niveau le plus bas depuis près de 38 ans, prolongeant ainsi une baisse due principalement à l'écart important entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon.

Le ministre japonais des finances a déclaré mardi que les autorités étaient attentives aux mouvements brusques du marché des changes, mais qu'elles n'avaient pas donné d'avertissement clair quant à une intervention.

Le yen a également chuté sur les marchés croisés, les baissiers du yen craignant que la paire dollar/yen ne fasse l'objet d'une intervention de la part des autorités japonaises.

Face à l'euro, le yen a touché son plus bas niveau historique de 173,67 lundi et s'est rapproché de ce niveau mardi, tandis que face au dollar australien, le yen était proche de son plus bas niveau depuis 33 ans, le carry trade restant attractif.

"Tous les regards sont désormais tournés vers le rapport de vendredi soir sur les emplois non agricoles aux États-Unis, les responsables de la monnaie japonaise espérant désespérément qu'il montre des signes de ralentissement brutal du marché du travail afin d'atténuer la pression sur eux-mêmes et sur le yen malmené", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

En ce qui concerne les obligations, l'écart entre les taux américains et japonais était de 340 points de base à 10 ans et de près de 440 points de base à 2 ans.

Le yuan chinois, qui a atteint son plus bas niveau en sept mois face au dollar la semaine dernière et n'a pratiquement pas bougé depuis, subit une pression similaire, les rendements américains à 10 ans étant supérieurs de plus de 220 points de base aux rendements des obligations d'État chinoises.

Des données manufacturières solides en Chine et l'annonce par la banque centrale qu'elle emprunterait des obligations - probablement pour les vendre et stabiliser les rendements à la baisse, selon les traders - n'ont donné qu'un bref élan à la monnaie lundi.

Il était à 7,3043 dans les échanges offshore mardi, à un cheveu de son plus bas niveau de juin. Sa contrepartie onshore, était 0,04% plus bas à 7,2712 pour un dollar.

L'indice du dollar, qui mesure l'unité américaine contre six rivaux, était à 105,93, avec les projecteurs sur les données d'ouverture de l'emploi prévues plus tard dans la journée et les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lorsqu'il montera sur scène lors du forum de la BCE au Portugal.

Le dollar néo-zélandais a glissé de 0,36% à 0,6053 $, testant le soutien de sa moyenne mobile de 200 jours. La livre sterling était en baisse de 0,14% à 1,2633 $.

Le dollar australien a baissé de 0,3 % à 0,66405 $, les traders ayant pris en compte les minutes de la banque centrale, qui ont montré qu'il y avait beaucoup de discussions sur la question de savoir si la politique était suffisamment stricte pour garantir un ralentissement de l'inflation comme souhaité.

Les prix des marchés de swaps impliquent une chance sur trois d'une augmentation des taux dès le mois prochain.

"Nous savons qu'il en a été question, la question est de savoir quel est l'élément déclencheur", a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING. "Nous penchons en faveur d'une hausse lors de la réunion d'août.