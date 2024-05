Les rendements des obligations de référence de la zone euro ont légèrement baissé jeudi après avoir atteint un nouveau plus haut de six mois au début de la session, les investisseurs prenant une pause avant les données économiques clés des deux côtés de l'Atlantique.

Mercredi, le rendement allemand à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis plus de six mois et les BTP italiens ont atteint 4% après que l'inflation allemande ait augmenté légèrement plus que prévu et qu'un responsable de la Réserve fédérale ait déclaré qu'il n'excluait pas une hausse des taux.

Les marchés attendent les chiffres du produit intérieur brut américain, attendus plus tard jeudi, suivis des données sur l'inflation en Italie, en France et dans la zone euro, ainsi que du dernier indice américain des dépenses de consommation (PCE) - l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale - vendredi.

Les données de jeudi ont montré que le taux d'inflation de l'Espagne a augmenté à 3,8% au cours des 12 mois jusqu'à mai, au-dessus de la moyenne de 3,7% attendue par les analystes interrogés par Reuters.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, l'indice de référence de la zone euro, a baissé d'un point de base (pb) à 2,67% après avoir atteint son plus haut niveau depuis la mi-novembre à 2,687%.

Les investisseurs se sont également concentrés sur la réunion de politique générale de la Banque centrale européenne (BCE) qui se tiendra la semaine prochaine et au cours de laquelle les taux d'intérêt devraient être réduits de 25 points de base.

Les marchés monétaires ont intégré 58 points de base d'assouplissement monétaire de la BCE en 2024, ce qui implique deux baisses de taux et une probabilité d'environ 30 % d'une troisième mesure d'ici la fin de l'année.

"La BCE ne s'engagera pas sur une séquence spécifique de baisses de taux et restera entièrement dépendante des données", a déclaré Christoph Rieger, responsable de la recherche sur les taux et le crédit à la Commerzbank.

"La baisse des taux ne sera pas non plus décrite comme un assouplissement monétaire ou une normalisation, mais plutôt comme une réduction du degré de restriction", a-t-il ajouté.

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, qui est plus sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, est resté stable à 3,10 %.

L'activité économique américaine a continué à se développer entre le début du mois d'avril et la mi-mai. Cependant, les entreprises sont devenues plus pessimistes quant à l'avenir en raison de la baisse de la demande des consommateurs, tandis que l'inflation a continué à augmenter à un rythme modeste, selon une enquête de la Fed américaine.

"Le Livre Beige de la Fed n'a pas attiré beaucoup d'attention mais a soutenu la hausse des taux d'intérêt, car il a montré que l'économie américaine a continué à se développer même si les entreprises sont devenues un peu plus pessimistes quant à l'avenir", a déclaré Karl Steiner, responsable de la recherche économique chez SEB, mentionnant que le marché se concentre sur les données américaines attendues plus tard dans la session.

"Une révision à la baisse (du PIB) pourrait donner un peu de répit à la hausse des taux d'intérêt", a-t-il ajouté.

Le rendement italien à 10 ans a baissé de 1,5 point de base à 3,99%.

L'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes, une mesure de la prime de risque que les investisseurs recherchent pour détenir des obligations des pays les plus endettés de la zone euro, s'est légèrement resserré à 130 points de base. (Reportage de Stefano Rebaudo ; édition de Mark Heinrich)