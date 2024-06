Les rendements des emprunts d'État de la zone euro ont baissé mercredi, les investisseurs se concentrant sur la publication des données clés de l'inflation américaine et sur les résultats de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale plus tard dans la session.

Les coûts d'emprunt de la France et de l'Europe du Sud ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis sept mois mardi, car on craint que les gains des eurosceptiques lors des élections au Parlement européen et l'annonce d'un vote surprise en France ne compliquent les tentatives de l'Union européenne d'approfondir l'intégration.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence pour la zone euro, était en baisse de 2 points de base (pb) à 2,60 % mercredi. Il a atteint 2,707 % à la fin du mois de mai, son niveau le plus élevé depuis la mi-novembre.

L'écart entre les obligations françaises et allemandes, une mesure de la prime de risque que les investisseurs recherchent pour détenir des obligations françaises, s'est légèrement resserré à 61 points de base après avoir atteint 66,9 la veille, son niveau le plus élevé depuis mars 2023.

Les marchés monétaires ont évalué à environ 40 points de base la poursuite de l'assouplissement monétaire de la BCE en 2024, ce qui implique une baisse de taux et environ 60 % de chances d'une troisième mesure d'ici la fin de l'année.

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, plus sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, était en hausse de 0,5 point de base à 3,01 %. Il a récemment atteint 3,125 %, son plus haut niveau depuis la mi-novembre.

Le rendement de l'Italie à 10 ans a baissé de 3 points de base à 4,03 %.

L'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes, un indicateur de la prime de risque que les investisseurs recherchent pour détenir des obligations des pays les plus endettés de la zone euro, s'est resserré de 2,5 points de base à 142,50 points de base. Il a atteint 150,6 points de base la veille, son niveau le plus élevé depuis février. (Reportage de Stefano Rebaudo, édition d'Andrew Heavens) ))