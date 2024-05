Les rendements des obligations d'État de la zone euro se sont efforcés de s'orienter lundi avant la publication de données économiques clés, après avoir augmenté la semaine dernière lorsque les marchés ont réduit les attentes concernant l'assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Les investisseurs se concentreront sur l'indice des prix à la consommation allemand mercredi, ainsi que sur les chiffres de l'inflation dans la zone euro, et sur l'indice des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis vendredi. L'enquête de la BCE sur les attentes des consommateurs sera publiée mardi, et le Livre beige de la Réserve fédérale mercredi.

Les rendements obligataires de la zone euro ont enregistré leur plus forte hausse en un mois la semaine dernière après la publication de données économiques solides.

"Nos économistes sont largement d'accord avec le consensus selon lequel l'inflation globale (de la zone euro) devrait augmenter tandis que le déclin de l'inflation de base devrait s'arrêter", a déclaré Hauke Siemssen, stratège en matière de taux chez Commerzbank.

"Ce résultat pourrait ajouter du piment à l'évaluation de la BCE selon laquelle les dynamiques de l'inflation globale et de l'inflation de base sont toutes deux en train de décélérer.

Les marchés monétaires ont évalué pour la dernière fois à 58 points de base (pb) l'assouplissement monétaire de la BCE en 2024, ce qui implique deux baisses de taux et une probabilité d'environ 30 % d'une troisième mesure d'ici la fin de l'année.

La BCE est prête à réduire ses taux d'intérêt le mois prochain, mais la politique doit rester restrictive cette année, car la croissance des salaires ne se normalisera pas avant 2026, a déclaré Philip Lane, économiste en chef de la BCE, au Financial Times.

Les marchés considèrent comme acquise une baisse des taux de la BCE en juin, selon les analystes, mais ils ont également commencé à envisager moins d'une baisse par trimestre, une évolution que les produits dérivés ont anticipée depuis des mois.

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, plus sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, est resté stable à 3,09 % après avoir atteint 3,124 % vendredi, son niveau le plus élevé depuis la mi-novembre.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré vendredi que ce que l'on appelle l'étoile R - le taux qui ne stimule ni ne restreint l'économie, en maintenant l'inflation à l'objectif de la banque centrale - pourrait augmenter après des années de baisse.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence du bloc, a légèrement augmenté à 2,59%.

Le moral des entreprises allemandes a stagné en mai, en deçà de l'amélioration prévue, selon une enquête réalisée lundi.

Le rendement italien à 10 ans a augmenté de 0,5 point de base à 3,89%, tandis que l'écart entre les rendements italien et allemand - une mesure de la prime de risque que les investisseurs recherchent pour détenir des obligations des pays les plus endettés de la zone euro - était de 129 points de base.

L'écart entre les bons du Trésor américain à 10 ans et les bunds allemands - une mesure de la divergence attendue entre la BCE et la Fed - s'est resserré à 187,5 points de base.

Les économistes de BofA s'attendent à ce que la divergence entre la politique monétaire de la BCE et celle de la Fed soit plus importante que les attentes actuelles du marché et que l'écart entre les rendements américains et allemands dépasse les récents sommets d'ici la fin de l'année.