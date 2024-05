Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont baissé vendredi, reflétant la baisse des bons du Trésor américain en fin de journée jeudi, les investisseurs se concentrant désormais sur les données relatives à l'inflation américaine attendues la semaine prochaine, qui pourraient avoir une incidence sur la politique de la Réserve fédérale.

L'inflation américaine a largement stagné au cours des trois premiers mois de l'année à un taux d'environ 2,7 %, que les responsables politiques considèrent comme encore trop supérieur à leur objectif pour déclarer que le travail est terminé, mais aussi si proche de celui-ci qu'ils ont hésité à dire que d'autres augmentations de taux pourraient être probables.

Les résultats de la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) et les données américaines de jeudi n'ont pas affecté les attentes du marché concernant le cycle d'assouplissement des banques centrales.

Les rendements des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence du bloc, ont chuté de 3 points de base (pb) à 2,47%.

Les marchés continuent d'évaluer une divergence entre le cycle d'assouplissement de la Banque centrale européenne et celui de la Fed d'environ 25 points de base en 2024, certains analystes estimant qu'un élargissement supplémentaire pourrait affaiblir l'euro et alimenter les pressions inflationnistes dans l'Union.

Les investisseurs ont évalué pour la dernière fois à 70 points de base les réductions de taux de la BCE en 2024, et à 45 points de base celles de la Fed.

"Avec un œil sur les tensions géopolitiques accrues au Moyen-Orient, nous maintenons notre position constructive sur la durée jusqu'au week-end", a déclaré Hauke Siemssen, stratège chez Commerzbank.

Un haut fonctionnaire israélien a déclaré que le cycle actuel de négociations au Caire sur un éventuel accord de libération d'otages s'est terminé sans résolution apparente des divergences. Israël poursuivra son opération à Rafah comme prévu.

Les craintes d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient ont récemment déclenché une ruée vers les valeurs sûres, entraînant une hausse des prix des obligations et une baisse de leurs rendements.

Le rendement italien à 10 ans a baissé de 5 points de base à 3,79 %, et l'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes - une mesure de la prime de risque que les investisseurs recherchent pour détenir des obligations des pays les plus endettés de la zone euro - était de 131 points de base.

Les commandes pour la nouvelle obligation de détail italienne BTP Valore à 6 ans ont atteint 11 milliards d'euros, tandis que l'édition précédente du BTP Valore a attiré des offres d'une valeur de 18,3 milliards d'euros.

La demande des investisseurs particuliers a soutenu les prix des obligations d'État italiennes pendant des mois, et les investisseurs se demandent si elle n'est pas en train de s'estomper.

"Les obligations de détail émises par le Tesoro offrent également des primes de détention jusqu'à l'échéance et de fortes incitations fiscales qui pourraient potentiellement annuler une partie de cette différence de prix (avec les dépôts bancaires)", a déclaré Rohan Khanna, responsable de la stratégie des taux en euros chez Barclays, ajoutant que l'approche des ménages italiens en matière de recherche de rendement ne devrait pas changer.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne, plus sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 0,5 point de base à 2,93 %. (Reportage de Stefano Rebaudo ; Rédaction de Sonali Paul et Toby Chopra)