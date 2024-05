Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement baissé lundi avant la publication de données économiques clés, après avoir augmenté la semaine dernière, les marchés ayant réduit les attentes d'assouplissement monétaire de la part de la Banque centrale européenne.

Les investisseurs se concentreront sur l'indice des prix à la consommation allemand mercredi, ainsi que sur les chiffres de l'inflation en France, en Italie et dans la zone euro, et sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis vendredi. L'enquête de la BCE sur les attentes des consommateurs sera publiée mardi, et le Livre beige de la Réserve fédérale américaine mercredi.

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, plus sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, était en baisse de 0,5 point de base (pb) à 3,08 % dans les échanges de lundi matin, après avoir atteint 3,124 % vendredi, son plus haut niveau depuis la mi-novembre.

Les marchés monétaires ont pris en compte 57 points de base de réduction des taux d'assouplissement monétaire de la BCE en 2024, ce qui implique deux réductions de taux et une probabilité d'environ 30 % d'une troisième mesure d'ici la fin de l'année.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, l'indice de référence de l'Union européenne, a baissé de 0,5 point de base pour atteindre 2,58 %.

Le rendement à 10 ans de l'Italie a baissé de 0,5 point de base à 3,88 %.

L'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes, une mesure de la prime de risque que les investisseurs recherchent pour détenir des obligations des pays les plus endettés de la zone euro, était de 129 points de base.