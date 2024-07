La hausse des rendements américains a soutenu le dollar mardi, les devises à faible rendement telles que le yen japonais et le yuan chinois ressentant la pression alors que les investisseurs attendent un discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell plus tard dans la session.

Les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont augmenté de près de 14 points de base pour atteindre 4,479% au cours de la nuit, les analystes liant cette hausse aux attentes que Donald Trump remporte la présidence américaine, ce qui entraînera à son tour une augmentation des tarifs douaniers et des emprunts gouvernementaux.

Mardi, le rendement de la note à 10 ans était en baisse de 2 points de base sur la journée à 4,4593%.

"La meilleure performance de M. Trump (lors du débat) par rapport au président Joe Biden a renforcé les attentes selon lesquelles l'inflation pourrait s'accélérer, les courbes de rendement se raidir davantage et le dollar pourrait continuer à se négocier à un prix élevé", a déclaré Christopher Wong, stratège chez OCBC.

L'indice du dollar, qui mesure l'unité américaine par rapport à six autres devises, était en hausse de 0,15 % à 106,00, les projecteurs étant braqués sur les données économiques et les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell plus tard dans la session.

"Powell a eu tendance à être un peu plus optimiste que le consensus du FOMC sur la désinflation, et nous pensons qu'il y a des risques de baisse pour le dollar avant le discours d'aujourd'hui", a déclaré Francesco Pesole stratège forex chez ING.

Ils regardent également les chiffres des offres d'emploi JOLTS pour le mois de mai, qui ont un potentiel de changement de marché décent, selon les analystes.

Alors que le dollar a augmenté, l'euro a repris une partie de son rallye après que le premier tour des élections en France se soit avéré plus ou moins conforme aux sondages. La monnaie unique était en baisse de 0,2 % à 1,0715 dollar.

Alors que les marchés attendent le second tour des élections françaises au cours du week-end, leur attention s'est portée sur les données économiques et les perspectives monétaires de la Banque centrale européenne.

L'inflation dans la zone euro a diminué le mois dernier, mais une composante cruciale des services est restée obstinément élevée, alimentant la crainte que les pressions sur les prix intérieurs ne restent à des niveaux élevés.

La présidente de la BCE, Christine

Lagarde

a déclaré lundi que la banque centrale a besoin de plus de temps pour conclure que l'inflation est fermement engagée sur la voie des 2 % et que les développements économiques bénins indiquent qu'il n'est pas urgent de réduire les taux.

Le yen a atteint 161,745 pour un dollar mardi, son niveau le plus bas depuis près de 38 ans, principalement en raison de l'écart important entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon.

Le ministre japonais des finances a déclaré mardi que les autorités étaient attentives aux mouvements brusques du marché des changes, mais qu'elles n'avaient pas donné d'avertissement clair quant à une intervention.

Face à l'euro, le yen a touché son plus bas niveau historique de 173,67 lundi et était tout près de ce niveau mardi, tandis que face au dollar australien, le yen était proche de son plus bas niveau en 33 ans, les opérations de carry trade restant attrayantes.

"Il n'y a pas d'élément déclencheur pour la faiblesse du yen aujourd'hui, mais plutôt rien qui l'empêche", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

Des données manufacturières solides en Chine et l'annonce par la banque centrale qu'elle emprunterait des obligations - probablement pour les vendre et stabiliser les rendements à la baisse, selon les traders - n'ont donné qu'un bref élan au yuan lundi.

Il était à 7,307 dans les échanges offshore mardi, à proximité de son plus bas niveau de juin.

La livre sterling s'est rapprochée de son plus bas niveau depuis près de deux mois face à un dollar robuste mardi, tandis que l'euro a poursuivi son modeste redressement au cours de la semaine dernière.

Le dollar australien a baissé de 0,14% à 0,66515 $, les traders ayant pris en compte les minutes de la banque centrale, qui ont montré beaucoup de discussions sur la question de savoir si la politique était assez stricte pour assurer le ralentissement de l'inflation comme souhaité.

Les prix des marchés de swaps impliquent une chance sur trois d'une augmentation des taux dès le mois prochain.