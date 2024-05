Les rendements des emprunts d'Etat americains ont atteint un pic de pres de quatre semaines mercredi, faisant grimper leurs homologues mondiaux et pesant sur les actions, alors que des donnees ont seme de nouveaux doutes quant au calendrier et a l'ampleur des reductions de taux de la Reserve federale.

Dans le meme temps, le petrole brut a augmente pour la quatrieme journee pour atteindre son plus haut niveau en un mois, sur fond de speculation sur le maintien des reductions de production par l'OPEP+ lors d'une reunion ce dimanche et de nouvelles tensions geopolitiques.

Les rendements americains ont augmente apres que les donnees sur la confiance des consommateurs aient ete plus elevees que prevu mardi, que le president de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ait declare que de nouvelles hausses de taux etaient toujours possibles, et que deux ventes aux encheres de titres du Tresor aient ete mal accueillies par les investisseurs.

Le rendement de reference du Tresor americain a 10 ans a grimpe jusqu'a 4,576 %, un niveau inegale depuis le 3 mai, et a gagne 2 points de base a 4,566 %. Les rendements evoluent inversement aux prix.

Le rendement des obligations allemandes a 10 ans a atteint 2,637 %, son niveau le plus eleve depuis un mois, et etait a 2,609 % en dernier lieu. Pendant ce temps, les rendements equivalents japonais ont atteint leur plus haut niveau depuis decembre 2011, a 1,081 %, sur les attentes que la Banque du Japon pourrait bientot augmenter les taux d'interet a nouveau.

"Ces attentes de reduction des taux de la Fed ont ete reduites", a declare Aneeka Gupta, directeur de la recherche macroeconomique chez WisdomTree. "La nuit derniere, Neel Kashkari a mentionne que nous ne pouvions toujours pas ecarter la possibilite d'une hausse des taux en 2024."

La forte amelioration de l'indice de confiance des consommateurs americains en mai a laisse le marche dans l'expectative quant a la vigueur de l'economie et aux pressions inflationnistes persistantes, qui a leur tour assombrissent les perspectives d'evolution de la politique de la Fed.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment actuellement a environ 44 % la probabilite d'une reduction d'au moins un quart de point des taux d'interet d'ici a septembre, a la suite de ces donnees, apres un tirage au sort effectue un jour plus tot.

Les actions europeennes ont ouvert en baisse, l'indice continental STOXX 600 chutant pour la deuxieme journee, de 0,4 %. L'indice britannique FTSE 100 a perdu 0,22 % et l'indice allemand DAX a recule de 0,44 %.

Les contrats a terme sur les actions americaines etaient egalement dans le rouge, avec les contrats S&P 500 en baisse de 0,48% et les contrats Nasdaq en baisse de 0,56%.

M. Gupta a declare que la publication des donnees sur l'inflation des depenses de consommation personnelle aux Etats-Unis vendredi sera un guide important pour la politique de la Fed. Les economistes s'attendent a ce que l'inflation PCE - la mesure preferee de la Fed - se maintienne a 2,7 % en avril par rapport au meme niveau en mars.

"Si nous constatons un leger ralentissement vendredi, cela renforcera la possibilite d'une reduction des taux en septembre", a declare M. Gupta.

Avant cela, les donnees sur l'inflation allemande pour le mois de mai sont attendues plus tard dans la journee de mercredi, avant la lecture de l'ensemble de la zone euro vendredi.

Le dollar a atteint un pic de quatre semaines a 157,4 yens mercredi, stimule par des rendements obligataires americains plus eleves. Il a augmente d'environ 0,2 % par rapport a l'euro, a 1,0839 $.

Sur les marches de l'energie, les contrats a terme sur le petrole brut Brent pour livraison en juillet ont augmente de 0,65% a 84,78 dollars le baril, le plus haut depuis le 1er mai, tandis que les contrats a terme sur le petrole brut americain ont augmente de 0,74% a 80,42 dollars.

Les prix du petrole ont gagne plus d'un dollar le baril mardi sur l'espoir que l'OPEP+ maintiendra les restrictions de l'offre de brut lors de sa reunion du 2 juin, alors que le debut de la saison de conduite estivale aux Etats-Unis et l'assaut d'Israel sur Rafah, a cote de la frontiere egyptienne, a ajoute aux tensions geopolitiques.

Les valeurs vedettes de la Chine continentale ont augmente de 0,12 % apres que le FMI a revu a la hausse ses previsions de croissance economique pour le pays.