Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement baissé vendredi, rattrapant la chute des bons du Trésor américain en fin de journée jeudi, tandis que les investisseurs se concentrent sur les données de l'inflation américaine de la semaine prochaine pour obtenir des indices sur la politique de la Réserve Fédérale.

Les résultats de la réunion de la Banque d'Angleterre et les données américaines de jeudi n'ont pas affecté les attentes du marché concernant le cycle d'assouplissement des banques centrales.

Les rendements des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence du bloc, ont chuté de 2,5 points de base (pb) à 2,47%.

Les marchés tablent sur une baisse des taux de la BCE de 70 points de base en 2024 et de 45 points de base pour la Fed.

Le rendement italien à 10 ans a baissé de 4,5 points de base à 3,79 %, et l'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes - une mesure de la prime de risque que les investisseurs recherchent pour détenir des obligations des pays les plus endettés de la zone euro - était de 131 points de base.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne, plus sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, est resté stable à 2,94 %.